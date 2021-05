Peste 3.000 de persoane s-au imunizat la maratonul de vaccinare din Iasi. Ce ser au primit doritorii

Potrivit acestuia, se administreaza vaccin de la Pfizer BioNTech, iar rapelul se poate face peste 21 de zile la UMF sau in oricare alt centru. Maratonul de vaccinare impotriva COVID-19 , organizat pentru persoanele de peste 16 ani, a inceput vineri, la ora 16,00, si se va incheia luni, la ora 08,00.Pentru minorii care doresc sa se vaccineze este necesar acordul scris al unui parinte sau tutore legal.Sunt organizate 20 de fluxuri de vaccinare, fiind implicati aproape 1.000 de medici , asistenti medicali, studenti si personal administrativ.Pe parcursul celor trei zile, intre orele 14,00 si 15,00 si 18,00 - 19,00, pe esplanda UMF sunt prezentate recitaluri instrumentale, concerte corale, momente coregrafice si piese de teatru, sub egida Ateneului National Iasi. Maratonul de vaccinare este organizat de UMF , in parteneriat cu Directia de Sanatate Publica Iasi, Colegiul Medicilor Iasi, Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania - filiala Iasi, Prefectura si Primaria Iasi, Consiliul Judetean si Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19.