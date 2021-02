Data pana la care "toti adultii" din Marea Britanie ar trebui sa primeasca cel putin o doza de vaccin anti-COVID

Boris Johnson va prezenta luni o foaie de parcurs privind relaxarea celui de-al doilea lockdown national impus in Anglia, dupa ce a atins, la jumatatea lunii februarie, obiectivul de a vaccina 15 milioane de britanici din categorii ale populatiei cu risc ridicat de contaminare.Marea Britanie intentioneaza acum sa vaccineze, cu o prima doza, populatia de peste 50 de ani pana pe 15 aprilie, conform anuntului facut de guvern, dupa ce indicase anterior ca termen luna mai.Daca toti adultii vor fi vaccinati pana la sfarsitul lunii iulie, se va depasi termenul stabilit anterior, care prevedea incheierea acestui proces pana in toamna."Vom urmari acum sa administram o doza fiecarui adult pana la sfarsitul lunii iulie, ajutandu-i mai intai pe cei mai vulnerabili dintre noi, si sa luam masuri suplimentare pentru a relaxa unele din restrictiile in vigoare", a declarat Boris Johnson."Dar nu ar trebui sa existe nicio indoiala: calea de iesire din lockdown va fi una precauta si graduala, intrucat continuam sa ne protejam pe noi si pe cei din jur".Pana in prezent, Marea Britanie a administrat o prima doza de vaccin la 17.2 milioane de persoane, peste un sfert din totalul populatiei de 67 de milioane de locuitori Au fost lansate doua vaccinuri, Pfizer/BioNTech si AstraZeneca, iar sfatul oficialilor britanici este ca poate exista un decalaj de 12 saptamani intre administrarea celor doua doze.