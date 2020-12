Cum ne protejam de infectia cu noua tulpina de coronavirus: "Mobilitatea face ca raspandirea sa se faca mai repede"

Presiune mai mare pe sistemul sanitar

"Riscul este sa fie cazuri mai multe de coronavirus, astfel ca aceste restrictii care au intrat in vigoare sunt binevenite si mai intarzie putin din raspandirea noii tulpini. Este necesar sa respectam masurile de protectie pentru a ne feri, mai ales ca e o perioada caracterizata de multa mobilitate", a declarat, pentru Ziare.com, profesorul Emanoil Ceausu, infectionist la Centrul de Diagnostic si Tratament "Dr. Victor Babes".Medicul spune ca masurile de preventie de care trebuie sa tinem cont in contextul noii tulpini nu sunt diferite de cele din prezent."Nu putem vorbi de nimic deosebit momentan, ci discutam despre distantare fizica, masca, evitarea aglomeratiilor, evitarea locurilor in care sunt multe persoane, stat in spatiu inchis prea mult timp. Mobilitatea face ca raspandirea sa se faca mai repede, ca la orice infectie care se transmite pe cale respiratorie", a completat specialistul.Potrivit acestuia, sunt doua aspecte de care trebuie sa se tina cont in aceasta perioada de Sarbatori: "aparitia acestei tulpini virulente, care are o infectiozitate mai mare si o mai mare mobilitate a oamenilor", a spus profesorul Emanoil Ceausu.Noua tulpina de coronavirus detectata in Marea Britanie poate avea o contagiozitate cu pana la 70% mai mare, ceea ce poate duce la o crestere brusca a numarului persoanelor infectate, punand o presiune si mai mare asupra sistemelor de sanatate.