Un important medic german sustine ca persoanelor nevaccinate anti-COVID-19 nu ar trebui sa li se permita sa calatoreasca.

"Nevaccinatilor nu ar trebui sa li se permita sa-si scoata mastile. Nu ar trebui sa mearga pe stadioane, la bazine de inot sau in supermarketuri fara masti", a declarat unui ziar local Peter Heinz, seful unei asociatii a medicilor din landul german Renania-Palatinat.Cei care inca nu s-au vaccinat, ori au primit doar prima doza de vaccin, nu ar trebui sa plece in vacante, chiar daca au un test care arata ca nu sunt infectati, a insistat el conform editiei de sambata a publicatiei Rhein-Zeitung."Testarea nu protejeaza. Oricine calatoreste undeva cu un test PCR negativ se poate infecta acolo si apoi sa se intoarca cu virusul", explica medicul german."Cand le redai libertatile celor nevaccinati, pierzi ocazia de a ajunge la toata lumea cu vaccinarea", asadar oamenilor trebuie sa li se spuna ca "fara vaccinare, nu exista libertati", intrucat persoanele nevaccinate anti-COVID-19 sunt un pericol pentru societate si nu ar trebui sa beneficieze de aceleasi libertati ca persoanele vaccinate, mai argumenteaza el.De asemenea, in opinia sa acordarea de stimulente pentru a incuraja vaccinarea este o actiune absurda, dar si impunerea prin lege a vaccinarii ar fi un demers gresit. La fel ca alte state europene, Germania a reintrat pe un trend crescator al cazurilor de COVID-19, in timp ce varianta Delta mai contagioasa a coronavirusului a devenit predominanta si in aceasta tara.Sambata au fost confirmate 952 de noi cazuri de COVID-19 si 35 de decese asociate acestei boli. Ultima analiza a institutului german de boli infectioase Robert Koch, publicata miercuri, arata ca aproximativ 59% din noile cazuri de COVID-19 semnalate in Germania sunt cu varianta Delta