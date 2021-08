Tânără de 26 de ani, medic rezident, reținută după ce ar fi eliberat adeverințe false de vaccinare accesând Registrul Național

De unde a pornit cazul

"În urma percheziţiilor care au avut loc azi, 5 august 2021, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru fals informatic, a fost ridicat un telefon mobil, o tabletă şi o unitate de calculator", au transmis, joi după-amiază poliţiştii. Aceştia au precizat că o tânără, de 26 de ani, din Cluj – Napoca , a fost reţinută pentru 24 de ore, urmând ca în cursul zilei de mâine, 6 august, să fie prezentată Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, pentru dispunerea măsurilor legale. Tânăra era angajată la centrul de vaccinare din orașul Ocna Mureș. Din cercetări a rezultat că, la data de 28 iunie a.c., o persoană ar fi accesat registrul electronic de evidenţă a vaccinărilor al unui centru din judeţul Alba şi ar fi eliberat, mai multe adeverinţe, care atestau, în fals, vaccinarea efectivă la acel centru de vaccinare, a mai multor persoane, care nu au fost vaccinate în locaţia respectiv", au mai precizat poliţiştii.Aceştia au făcut, joi, două percheziţii în judeţul Cluj.În urmă cu o zi, polițiștii de frontieră din Arad un deschis un dosar penal după ce un român întors din străinătate a prezentat un certificat digital UE. Ulterior însă, forțele de ordine au descoperit că aceste era nevaccinat deși datele sale se regăseau şi în Registrul Naţional de Vaccinare."În data de 31 iulie, la Punctul de Trecere a Frontierei Vărşand s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor de frontieră, pe sensul de intrare în ţară, un cetăţean român în vârstă de 34 de ani. La controlul specific, pe lângă documentele de identitate, persoana a mai prezentat autorităţilor competente şi un certificat digital al UE pentru atestarea vaccinării anti-COVID-19.Deoarece au existat suspiciuni cu privire la autenticitatea certificatului respectiv, au fost demarate verificări suplimentare. În cauză se derulează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de falsificarea unei înregistrări tehnice, folosirea unei înregistrări tehnice falsificate în vederea producerii unei consecinţe juridice şi complicitate la falsificarea unei înregistrări tehnice, la finalizare urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun", a declarat Dincă.Anterior, şeful Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Arad, Horea Timiş, declarase că are loc o anchetă comună cu poliţiştii de frontieră, după ce un bărbat a prezentat, la intrarea în ţară, un certificat de vaccinare digital deşi nu a fost vaccinat anti-COVID-19, pentru care au fost găsite datele introduse în sistemul naţional, prin intermediul unui centru de vaccinare din Bacău."Este vorba de un bărbat care a venit în ţară din Olanda şi a prezentat un certificat digital valid. Totuşi, în urma discuţiilor cu bărbatul, el a spus că nu a mai fost în România de mai bine de două săptămâni, în timp ce conform certificatului primise a doua doză de vaccin anti-COVID-19 cu doar câteva zile în urmă. Vaccinarea s-ar fi făcut în Bacău, unde au fost introduse în sistem datele. S-a ridicat suspiciunea de fraudă şi i-am anunţat pe colegii de la Poliţia de Frontieră, fiind o anchetă comună în desfăşurare. Din primele date, reiese că e un tip nou de fraudă cu certificate, având în vedere că datele se regăsesc şi în sistem", a spus şeful DSP Arad.