Medic roman din Marea Britanie, despre reactiile aparute dupa a doua doza de vaccin anti COVID: "Nu va panicati. Luati paracetamol"

Corina Ichim a anuntat pe pagina sa de Facebook ca in data de 6 ianuarie a primit a doua doza de vaccin anti COVID, iar dupa administrare a resimtit usoare efecte adverse care au trecut in 40 de minute, cu paracetamol."A doua doza de vaccin anti Covid-19 - pe 6 Ianuarie, la 09.30. In cateva ore am avut o state de subfebrilitate, dureri musculare si oboseala...1 g de paracetamol a rezolvat toate problemele in 40 min.Majoritatea colegilor mei au prezentat aceleasi reactii adverse la a doua doza asa ca va sfatuiesc sa nu va panicati...Luati 1 g paracetamol sau un antiinflamator daca simtiti ca se instaleaza usoare efecte adverse...Vor trece fara urma!", a scris Corina Ichim, pe Facebook.