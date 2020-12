12.500 de cadre medicale din Cluj vor fi vaccinate anti-Covid-19 in prima etapa. Cati medici au fost imunizati pana acum

Mircea Abrudean a afirmat ca prima etapa de vaccinare - destinata personalului din sanatate si centre sociale - va incepe pe data de 4 ianuarie."Suntem la Spitalul Militar din Cluj-Napoca, unul din centrele regionale de depozitare ale vaccinului. De la aeroport a sosit lotul cu 29.925 de doze de vaccin destinat regiunii de nord-vest pentru prima etapa de vaccinare a personalului medical.Dupa depozitarea lor aici vor fi repartizate catre cele sase judete, inclusiv si judetul Cluj bineinteles in functie de solicitarile pe care le vom avea de la DSP-urile din aceste judete pentru ca etapa intai de vaccinare in judetul Cluj incepe, de exemplu, pe data de 4 ianuarie in cele 20 de centre pe care le avem destinate personalului medical in celelalte judete fiecare si-au stabilit aceasta data si de asta depinde momentul in care vor pleca dozele de vaccin catre celelalte judete", a declarat prefectul de Cluj.El a mai spus ca in judetul Cluj sunt 12.500 de cadre medicale care se vor vaccina in prima etapa."In judetul Cluj sunt 12.500 de cadre medicale care s-au inscris pentru vaccinare in etapa unu. In afara de cei 375 de la Spitalul de Boli Infectioase care au inceput deja faza zero de vaccinare care se va incheia maine", a explicat reprezentantul Guvernului in teritoriu.Intrebat cum a decurs pana acum vaccinare, prefectul Mircea Abrudean a raspuns: "Fara probleme, pana acum au fost vaccinate peste 200 de cadre medicale de la Spitalul de Boli Infectioase. Inteleg ca a fost o reactie minora a unei persoane, o urticarie aparuta la o persoana care avea predispozitie la alergii, s-a rezolvat rapid, nu avea interdictie la vaccinare. Alte probleme nu au fost".Citeste si: