S-a modificat procedura: cum se pot inscrie pentru vaccinare bolnavii cronic. Pana acum s-au programat 200.000 de persoane din etapa a doua

"In cursul zilei de ieri am avut mai multe situatii in care mai multi pacienti care aveau o boala cronica care nu se regasea in sistem. Acum, inteleg din comnicatul STS aceste drepturi le au orice fel de medic. In acest fel, lucrurile pot fi rezolvate si simplificate", a declarat duminica, medicul de familie Gindrovel Dumitra la Digi 24."In perioada 15 ianuarie 2021, orele 15:00 pana duminica, 17 ianuarie, orele 11:00, pe platforma informatica programare.vaccinare-covid.gov.ro s-au realizat 209.270 programari pentru persoanele din etapa a II-a de vaccinare (115.954 adulti peste 65 ani, 46.806 persoane cu afectiuni cronice si 46.510 angajati din domenii esentiale)", a transmis STS intr-un comunicat de presa.Din punct de vedere al modalitatii de accesare a platformei, programarea persoanelor din etapa II s-a realizat astfel:- individual direct in platforma - 104.655 de persoane- prin intermediul medicilor - 13.343 de persoane- telefonic, prin Call Center - 29.825 de persoane- prin intermediul angajatorului - 61.447 de persoane din domenii esentialeAvand in vedere ca platforma de programare se actualizeaza conform datelor transmise de INSP, autoritatile recomanda cetatenilor sa acceseze periodic aplicatia pentru a verifica introducerea unor noi centre de vaccinare sau aparitia locurilor disponibile pentru vaccinare", arata un comunicat de presa al institutiei.STS mai precizeaza ca persoanele cu afectiuni cronice pot opta pentru urmatoarele metode de programare:- pot fi inscrise si programate maximum 9 persoane incluse in a II-a etapa, prin Adauga beneficiarSursa citata mai spune ca prin aceste trei metode, sistemul informatic interogheaza baza de date a CNAS pentru validarea afectiunii. Daca persoana nu se regaseste in evidenta, este necesara contactarea medicului cu pacienti cu afectiuni cronice si furnizarea datelor actualizate de identitate pentru inscriere sau inscriere/programare."Acesta poate inscrie si programa persoane cu afectiuni cronice sau poate doar sa le inscrie, urmand ca acestea sa se autentifice pe baza CNP si sa se programeze individual. In acest caz, nu este obligatorie interogarea bazei de date a CNAS", arata comunicatul STS.Pentru oricare dintre variantele de inscriere si programare, persoana detine responsabilitatea legala asupra datelor declarate, completeaza sursa mentionata.Multi pacienti bolnavi cronic, categorie aflata in a doua etapa de vaccinare impotriva COVID, au reclamat ca nu se pot programa pentru imunizare. Situatia este cauzata fie de blocarea platformei, fie pentru ca ei nu figureaza, de fapt, in sistem ca fiind eligibili. In plus, nici medicii de familie, in unele cazuri, nu i-au putut ajuta pe acesti pacienti cu inscrierea."Nici noi, medicii de familie, in acest moment nu putem face programarea pacientilor sub 65 de ani cu anumite boli cronice, daca sistemul nu ii vede. Inca se lucreaza la platforma pentru ca medicii de familie sa capete acele drepturi prin care sa poata sa inscrie pacientii care au anumite boli cronice, dar nu sunt recunoscute in sistem", a declarat Gindrovel Dumitra la Digi24 Dr. Gindrovel Dumitra a spus ca aceasta situatie a aparut deoarece acesti pacienti nu se afla in evidenta Casei Nationale de Asigurari de Sanatate ca fiind bolnavi cronic si atunci singura solutie ar fi o confirmare din partea medicului de familie, impreuna cu care acel pacient poate sa apeleze la call-center pentru a face programarea.STS precizeaza ca a asigurat si va asigura in continuare tot suportul tehnic necesar pentru buna functionare a platformei de programare programare.vaccinare-covid.gov.ro , in functie de cerintele operationale stabilite si transmise de autoritatile medicale.