Cum va fi platit personalul medical care se ocupa de vaccinarea anti-COVID-19. "Saptamana viitoare o sa fie aprobata"

Seful Executivului a adaugat ca "schimbarea majora este introducerea acestei scheme de motivare pentru medicii de familie", care participa la campania de vaccinare. Si rezidentii vor putea vaccina persoane, a mai spus prim-ministrul."A fost astazi (miercuri - n.r.) in prima lectura. Saptamana viitoare o sa fie aprobata. Suplimentar a fost introdus, dar nu este o forma finala, un mod de a motiva si medicii de familie ca sa participe la aceasta campanie de vaccinare. Sumele, vom discuta asupra acestor sume, dar fata de proiectul initial a fost introdusa si o schema de motivare pentru medicii de familie ca sa ajute la campania de vaccinare. Da, sunt si rezidenti.Voluntari nu stiu daca sunt, in aceasta forma. Dar, repet, a fost in prima lectura. Va fi in procedura de avizare si in functie de cum vor fi ministerele se vor adauga lucruri si vom vedea cum va arata. Eu zic ca schimbarea majora este introducerea acestei scheme de motivare pentru medicii de familie.Stim foarte bine ca ei pot ajuta foarte mult. Da, trebuie sa fie saptamana viitoare aprobata. Am cerut ministrul Sanatatii sa aiba avizele pentru saptamana viitoare", a afirmat Florin Citu, intrebat la finalul sedintei de Guvern cand va fi adoptata OUG prin care vor prim bani cadrele medicale care vaccineaza persoanele si care vor fi sumele.