Tulpina noua din Marea Britanie nu afecteaza eficacitatea vaccinului anti COVID. Explicatiile specialistului

Se pot vaccina si asimptomaticii?

Medicul a precizat la Digi 24 ca asimptomaticii se pot vaccina, in vreme ce persoanele bolnave trebuie sa amane vaccinarea."Trebuie sa intelegem ca virusurile in general sufera in permanenta mutatii. Ele in general sunt minore si nu pun probleme. E clar ca, la un moment dat, cum se discuta cu tulpina din Africa, pot sa interfereze si cu vaccinul.Din fericire, mutatiile identificate pentru tulpina din Marea Britanie nu incurca in niciun fel vaccinarea in acest moment, si daca vorbim de Pfizer-BioNTech, si daca vorbim de Moderna. Aceste mutatii identificate nu au legatura cu acea proteina Spike - proteina prin intermediul careia virusul patrunde in celula", a declarat Adrian Marinescu marti, la Digi24 Medicul a mai aratat, insa, ca lucrurile se pot schimba, insa autoritatile supravegheaza permanent aceste evolutii, iar in cazul in care va fi nevoie, se va face "o updatare, o modificare astfel incat sa corespunda".Dr. Adrian Marinescu a mai precizat ca persoanele bolnave nu se vaccineaza, facand distinctia intre simptomatici si asimptomatici.Medicul a mai spus ca trebuie sa facem diferenta intre infectare si boala. "Persoana care este simptimatica si are o simptomatologie acuta, indiferent daca e voba de infectia cu SARS-CoV-2 sau nu, nu va face vaccinarea, bineinteles ca o va amana, este o regula clara pentru orice vaccin. Daca vorbim de cei care sunt asimptomatici, ei s-au infectat, dar nu s-au imbolnavit - e o diferenta.S-a demonstrat din studii ca nu interfera in niciun fel daca se face vaccinarea , adica nu e nicio problema, pentru ca vor obtine printr-un dublu mecanism anticorpii protectori", a mai explicat medicul la DIGI 24.Expertii romani in sanatate publica sunt de parere ca noua tulpina de coronavirus va lua locul celei actuale si este necesar sa ne pregatim.De asemena, avand in vedere acest context, inceperea scolilor ar trebui sa se faca cu prudenta