Dr. Alida Moise, medicul de la Spitalul Gerota care a facut o forma grava de coronavirus, s-a vaccinat anti-COVID-19. "Este o intepatura banala, nu doare"

"Este o intepatura banala, nu doare. Este greu de spus ceva pentru cei care nu cred in vaccin. Probabil ca este la fel ca la celelalte vaccinuri. Mereu vor fi sceptici sau persoane care nu se vor vaccina.Faptul ca din colectivul nostru, peste 70 la suta au spus ca se vor vaccina inseamna ca noi avem incredere si speranta ca vom reusi sa punem capat acestei epidemiei. Sunt unii colegi care sunt in perioada concediilor, iar altii au trecut prin boala de mai putin de trei luni", a declarat Alida Moise, directorul spitalului Gerota din Capitala.Procedura se incadreaza in prima etapa a campaniei de vaccinare anti-COVID demarata la nivel national.Incepand de luni, 4 ianuarie, campania de vaccinare se extinde pe intreg teritoriul tarii, fiind deschise toate centrele de imunizare dedicate personalului medical si social."Etapa I se va extinde pe tot teritoriul Romaniei. Astfel, vor intra in activitate, la nivel national, peste 90% din cele 376 de centre de vaccinare care deservesc personalul medical si personalul din centrele medico-sociale. Pentru buna desfasurare a procesului de vaccinare, in cursul acestei zile incepe distribuirea a peste 36.000 de doze de vaccin solicitate de centrele de vaccinare existente in fiecare judet", se arata in comunicat al Comitetului National pentru Vaccinare.Incepand din 4 ianuarie, se deschid toate centrele de vaccinare din tara. Vorbim de 376 de centre de vaccinare, iar de ieri au inceput sa fie distribuite catre aceste un numar de 30.000 de doze de vaccin.Spitalul Gerota a fost introdus in carantina, dupa ce 22 de cadre medicale, inclusiv managerul, au fost depistate pozitive cu coronavirus.Totul a pornit de la un fostul sef adjunct al Politiei Capitalei a ascuns faptul ca a fost in Israel, spunand ca nu a plecat nicaieri, internarea lui transformandu-se astfel intr-o sursa de infectie.La data de 1 aprilie 2020, Spitalul Prof. Dr. Dimitrie Gerota a iesit din carantina.Dr. Alida Moise a fost victima unui fake news urias in primavara. Aflata in stare grava din cauza COVID-19 si internata la Terapie Intensiva, aceasta a fost declarata decedata de mai multe site-uri de stiri.Citeste si: