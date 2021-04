Medicul Octavian Jurma sustine ca nu este eficienta platirea medicilor de familie pentru vaccinare: "Haideti sa dam banii astia celor care se vaccineaza"

"Am o idee mai buna decat sa platim medicilor de familie un bonus pentru fiecare inoculare. Haideti sa dam banii astia celor care se vaccineaza! Pana la urma cei care se vaccineaza fac un efort mai mare decat medicul care ii vaccineaza si isi asuma si niste riscuri eroice, daca ascultam negationistii. Ne costa tot 100 de lei pe vaccinare dar vom avea cu siguranta rezultate mult mai bune", sustine medicul.Acesta crede ca este o idee proasta sa fie platiti medicii pentru vaccinare."Alimenteaza suspiciunea ca medicul ii vaccineaza pentru bani si scade autoritatea si credibilitatea medicului si inhiba atat medicul cat si pacientul. Medicii sunt deja platiti pentru a avea grija de sanatatea pacientului lucru care include vaccinarea si in cazul altor boli contagioase", a mai spus Jurma. Suma pe care medicii de familie o primesc pentru vaccinarea impotriva COVID-19 la cabinete este de 30 de lei /persoana vaccinata, dar Guvernul a aprobat in sedinta de miercuri majorarea sumei la 40 de lei/inoculare, la solicitarea Ministerului Sanatatii.Ordonanta de urgenta aprobata astazi pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 3/2021 privind unele masuri pentru recrutarea si plata personalului implicat in procesul de vaccinare impotriva COVID-19 si stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii prevede, printre altele, majorarea tarifului pentru inocularea vaccinului impotriva COVID-19 administrat de catre medicii de familie, de la 30 de lei/persoana vaccinata la 40 de lei/inoculare. Acest tarif cuprinde consultatia medicala realizata de medicul de familie, administrarea serului, precum si monitorizarea si raportarea reactiilor adverse postvaccinare.Modificarea tarifului este justificata de suplimentarea materialelor sanitare si a echipamentelor de protectie utilizate in cabinetul medicului de familie. Tarifele vor fi valabile pana la data de 30 septembrie 2021, precizeaza Ministerul Sanatatii.Vaccinarea impotriva COVID-19 in cabinetele medicilor de familie ar urma sa demareze la inceputul lunii mai.