Medicul Virgil Musta raspunde la 43 de intrebari legate de vaccinul anti-COVID. Cand trebuie luata decizia finala privind imunizarea

"Fac precizarea ca, in toate cazurile, indiferent de raspunsurile mele, decizia finala pentru a face sau nu vaccinul este obligatoriu de luat numai dupa ce va consultati cu medicii specialisti care va cunosc si istoricul si starea actuala a eventualelor afectiuni pe care le aveti, cat si cu medicul de familie!", a scris doctorul Virgil Musta, inainte de a raspunde la intrebarile oamenilor de pe Facebook Musta a postat intr-n grup destinat medicilor, atat intrebarile pe care le-a primit de la diferite persoane, cat si raspunsurile pe care le considera potrivite.Prezentam integral raspunsurile medicului:Cauta informatii din surse credibile, oferite de oameni care au expertiza solida, care s-au confruntat de-a lungul carierei cu diverse alte epidemii (epidemiologi, infectionisti, specialisti in sanatate publica etc) si nu lua de bune opiniile celor care doar isi dau cu parerea, neavand niciun fel de pregatire in domeniu si care doar preiau si rostogolesc diverse informatii pe care nici macar nu le verifica.Vaccinarea ajuta in 3 directii:- o sa iti diminuezi foarte mult posibilitatea de a face boala (pt. ca iti invata sistemul imunitar sa anihileze virusul cat mai repede dupa ce ai intrat in contact cu el)- o sa iti diminuezi foarte mult posibilitatea de a face o forma grava a bolii (pt. ca stimuleaza organismul sa produca anticorpi si stimuleaza imunitatea celulara)- o sa contribui la stoparea pandemiei si la revenirea mai rapida la normalitate (cu cat mai repede se atinge un numar suficient de oameni care au un raspuns imunitar corespunzator impotriva SARS CoV-2, cu atat mai repede pandemia poate fi oprita)Sa faci boala, sa faci forma severa, sa ajungi la terapie intensiva si poate si mai rau, sa ramai cu sechele care iti vor crea probleme toata viata, sa nu fii liber sa calatoresti unde vrei fara carantinari, sa imbolnavesti prieteni, membri de familie care pot face forme grave.Oricare dintre variantele aprobate deja sunt vaccinuri sigure, toate testele efectuate anterior lansarii (pe zeci de mii de oameni), dar si observatiile de pana acum de la cei peste 30 de milioane de oameni din 46 de tari care au primit deja prima doza de vaccin, ne arata ca vaccinul, indiferent de compania producatoare, nu are efecte secundare pe termen scurt mai accentuate decat alte vaccinuri de pana acum, ba chiar mai putine. Practic, probabilitatea de a avea un accident de masina este mult mai mare decat efectele adverse serioase.Pe termen lung, toate estimarile expertilor, bazate pe modul concret de interactionare cu organismul nostru, ne arata ca nu vor exista efecte daunatoare sanatatii cauzate de acest vaccin. Evident ca nu s-a putut inca observa concret acest lucru, pentru ca nu avem o monitorizare pe o durata de ani de zile, dar parerea mea este ca, spre exemplu, poluarea si lipsa de igiena au efecte mult mai nefaste pe termen scurt si lung decat vaccinul.NU. Vaccinurile Pfizer si Moderna nu au virus viu atenuat si nici macar virus inactivat. Aceste vaccinuri, spre deosebire de altele de pana acum, datorita tehnologiei moderne, foloseste ARN mesager intr-un mod foarte inteligent si inovator pentru a te imuniza. NU patrunde in ADN-ul uman, in nicio forma!Prin noua tehnologie ARNm, se introduce in celula musculara de la locul injectiei o secventa de cod genetic al virusului (deci nu virusul), care reprezinta instructiuni pentru sistemul nostru imunitar pentru a recunoaste si neutraliza rapid virusul atunci cand apare.Ce se intampla de fapt:In cazul contaminarii unei persone cu virusul SARS-CoV-2, acesta ajunge la nivelul faringelui si nasului, unde cu ajutorul unei proteine din structura virusului, numita proteina S, se fixeaza de receptorii celulari ai celulelor noastre si patrunde in celula mucoasei faringiene si a nasului. Aici virusul se multiplica. Virusii noi formati distrug celula si trec in alte celule pentru a continua procesul. Organismul reactioneaza la acesti intrusi generand o inflamatie, care la un moment dat poate distruge propriul organism.In cazul vaccinarii, se introduce prin vaccin un ARN mesager inglobat intr-o nanoparticula de grasime, pentru a putea intra in celula. Acest ARN contine informatia pe care virusul o transmite "fabricii de proteine" din celula noastra, pentru a sintetiza proteina S- componenta cu care virusul se fixeaza de receptorul celular si apoi intra in celula.AND-ul celular nu este atacat sau influentat.Odata produsa aceasta proteina, ea este identificata de sistemul imunitar ca fiind o particula straina. Sistemul imun reactioneaza prin producerea de anticorpi, care inglobeaza aceasta proteina si o neutralizeaza.Celula musculara modificata moare si este eliminata din organism, locul ei fiind luat de o celula noua, normala.Odata produsi primii anticorpi, organismul are celule de memorie, care vor da alarma in momentul cand in organism vor mai aparea astfel de structuri, atunci cand luam virusul de la cineva.Astfel, cand virusul SARS-CoV-2 intra in organism la nivelul faringelui si mucoasei nazale, anticorpii deja formati, impreuna cu cei care sunt produsi rapid, neutralizeaza proteina S, iar virusul nu mai poate intra in celula sa se multiplice si sa produca practic boala.In esenta, cele doua vaccinuri (Pfizer si Moderna) au in compozitie doar partile de ARN care contin instructiunile de productie pentru acea proteina. Dupa vaccinare, pe baza acestor instructiuni, celulele noastre musculare vor produce acea proteina (fara virus, doar proteina exterioara, deci nu ne putem imbolnavi, pentru ca nu exista virusul), dupa care acele secvente de ARN sunt distruse de organismul nostru.In acest fel, sistemul nostru imunitar invata in avans sa recunoasca acele proteine prezente in structura virusului, pentru ca atunci cand acesta intra in organismul nostru, sa fie pregatite sa actioneze imediat pentru neutralizarea acestuia.Recomand si filmuletul de mai jos, pentru a intelege simplu cum actioneaza acest vaccin:https://www.facebook.com/Ministeru.../videos/204532721391754DA, este foarte important sa continuam sa purtam masca, pentru ca, pe de-o parte, vaccinurile au o rata de succes de cca 95%, pe de alta parte, inca nu stim exact pentru cate luni ofera protectie si nici daca persoanele vaccinate mai pot transmite virusul dupa ce se contamineaza de la persoane bolnave.Exista numeroase dezbateri legate de acest subiect la nivelul expertilor in domeniu. Dupa parerea mea, o persoana vaccinata numai transmite virusul pentru a determina boala unei alte persoane. Va explic mai jos logica mea.Pentru ca boala sa se manifeste, este nevoie de o cantitate mai mare de virus. Dupa ce virusul intra in organism la nivelul nasului si faringelui, acesta incepe sa se multiplice in perioada de incubatie de cateva zile. Abia dupa ce se ajunge la o cantitate mai mare de virusi se va declansa boala, dar si posibilitatea de a transmite la altcineva. Acest lucru se poate vedea si prin faptul ca o persoana contaminata nu transmite boala chiar din primele zile de la contactul cu cineva infectat.Dupa vaccin, sistemul nostru imunitar recunoaste imediat virusul intrat in organism si acesta este neutralizat mult mai repede (fata de cei nevaccinati) si nu este lasat practic sa se multiplice pentru a ajunge la o cantiate mai mare, care sa poata determina contaminarea altora.Dar, pana vom avea date clare, pentru a elimina orice risc, este recomandat sa purtam masca si sa respectam masurile de protectie si dupa vaccinare.* persoanele care in momentul vaccinarii prezinta o infectie acuta, manifestata prin febra mare si semne directe ale acelei infectii. Aceste persoane se pot vaccina numai dupa incetarea simptomatologiei* persoanele care sunt alergice la unul din compenentele vaccinului sau care prezinta alergii multiple sau care in antecedente au prezentat soc alergic.Iata lista excipientilor vaccinului Pfizer, pentru a verifica daca ne stim alergici la una dintre aceste substante:((4-hidroxibutil) azanediil) bis (hexan-6,1-diil) bis (2-hexildecanoat) (ALC-0315)2-[(polietilenglicol)-2000]-N,N-ditetradecilacetamida (ALC-0159)1,2-Distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC)Colesterol, Clorura de potasiu, Dihidrogenofosfat de potasiu, Clorura de sodiu, Fosfat disodic dihidrat, Sucroza, Apa pentru preparate injectabile.Iar pentru vaccinul Moderna:lipida SM-102, colesterol, 1,2-distearoil-sn-glicero-3-fosfocolina (DSPC), 1,2-dimiristoil-rac-glicero-3-metoxipolietilen-glicol-2000 (PEG2000 DMG), trometamol, clorhidrat de trometamol, acid acetic, acetat de sodiu trihidrat, sucroza, apa pentru preparate injectabile.- persoanele cu boli autoimune severe in evolutieDaca ai covid si nu stii, inseamna ca esti intr-una din urmatoarele situatii:- fie esti in perioada de incubatie a bolii, adica in primele 5-7 zile de la contact si inca nu au aparut simptomele- fie ai deja o forma asimptomatica de boalaIn aceste doua situatii, chiar daca te vaccinezi nu patesti nimic rau, dimpotriva, in a sapta zi de la vaccinare apar primii anticorpi, care impiedica si ei multiplicarea virusului si astfel te ajuta sa faci o forma mai usoara de boala. Acest lucru l-am putut vedea si experimenta la noi in Spitalul Victor Babes din Timisoara, unde trei colegi au fost depistati pozitiv imediat dupa vaccinare. Toti au facut o forma usoara de boala si nu au avut probleme.Da, are rost sa ma vaccinez, deoarece nu stiu cati anticorpi protectori am dupa boala. Nu toti anticorpii ce se formeaza in timpul bolii (si pe care pot sa-i determin prin testele uzuale) sunt si protectori. In plus, nu toate persoanele care au facut boala au facut si anticorpi. Exista tot mai multe dovezi in acest sens, confruntandu-ne cu reinfectari la persoane care au mai avut boala. Se pare ca persoanele care au prezentat o forma usoara, nu au facut o cantitate mare de anticorpi protectori.Anticorpii post-vaccinare incep sa apara dupa 7-14 zile de la prima doza si realizeaza o protectie in cca 60% din cazuri in 3 saptamani de la prima vaccinare. Pentru a avea o protectie completa este nevoie sa treaca 1-2 saptamani de la rapel (a doua doza de vaccin). Deci, pentru vaccinul Pfizer, la care rapelul se face la 21 de zile, protectia se obtine la aproximativ 1 luna de la prima doza, iar pentru vaccinul Moderna, la care rapelul se face la 28 de zile, protectia completa apare la 1 luna si 1-2 saptamani.La ambele vaccinuri, protectia completa se intampla la cca 95% din cazuri.Da, este important sa fac ambele doze, pentru a avea o protectie buna, iar aceste doze sa fie conform protocolului: la 21 de zile pentru vaccinul Pfizer si 28 zile pentru vaccinul Moderna. Dupa parerea mea, se poate accepta o mica intarziere, dar este de preferat sa se evite acest lucru. Daca nu se poate face deloc a doua doza la momentul recomandat de producator, vaccinarea se va relua in intregime (ambele doze), din momentul in care acest lucru este posibil. Un motiv de intrerupere a vaccinarii este, de exemplu, cand in perioada dintre cele 2 vaccinuri faci boala Covid-19. Avem tendinta ca dupa prima doza de vaccin sa ne relaxam, sa nu ne mai protejam, ceea ce este foarte gresit, deoarece protectia completa o obtinem doar dupa cea de-a doua doza. Au fost cazuri si printre colegii mei care au patit acest lucru, s-au imbolnavit intre doze, ratand vaccinarea cu a doua doza. Urmeaza sa cercetam daca anticorpii produsi in urma primei doze asociati cu anticorpii produsi de boala dau o protectie mai solida decat cea obtinuta doar prin boala.Daca se demonstreaza ca nu exista protectie suficienta, este recomandata reluarea intregii vaccinari, la un timp dupa boala.Va puteti gandi sa va vaccinati dupa cel putin o luna de zile de la negativare, dupa ce ati facut boala, oricum undeva in faza a 3-a a vaccinarii.Vaccinarea nu se face la copii deocamdata (sub 16 ani Pfizer si sub 18 ani Moderna ), deoarece nu sunt inca finalizate studii in acest sens.Nu avem studii concrete, este recomandat sa se discute initial cu medicul curant.Aceasta tehologie nu este chiar noua. Ea s-a studiat si folosit si in alte vaccinuri, cum ar fi cel pentru boala infectioasa virala Zika. In plus, tehnologia este folosita mai demult si in alte domenii medicale. Aceasta tehnologie moderna permite scurtarea unor etape de cercetare.Pe de alta parte, de data aceasta a existat o mobilizare fara precedent (si la nivel de state, dar si din partea companiilor private), la nivel mondial, pentru a se gasi cat mai repede posibil o solutie sigura, care sa rezolve o problema cu care se confruntau toate statele lumii, care afecta direct viata oamenilor, dar si economiile tuturor tarilor. S-au alocat astfel fonduri foarte mari pentru a putea urgenta procese logistice si de cercetare, fonduri care inainte nu aveau nici pe de parte dimensiunea celor de acum.Eu personal, cat si spitalul la care lucrez, am simtit atunci la deputul pandemiei o solidaritate extraordinara din partea tuturor, oameni care doreau sa ajute, sa se implice concret prin expertiza lor pentru a contribui in orice fel era nevoie. Ganditi-va ca acelasi lucru s-a intamplat si la nivel mondial: o solidaritate si mobilizare fara precedent in fata unui pericol comun fara precedent.In plus, tot datorita disponibilitatii generale mult mai prezenta de a ajuta cumva la obtinerea unei solutii care sa ne scape de acest cosmar, s-a gasit mult mai repede un numar impresionat de persoane care au acceptat sa intre in programele de testare. Ganditi-va ca au participat la aceste teste, in ultima faza a lor, peste 40.000 de persoane, respectiv peste 30.000 de persoane (in functie de compania care a dezvoltat vaccinurile). Un numar atat de mare de persoane necesar testelor era mult mai greu de obtinut in anii anteriori, in cazul altor vaccinuri.Pentru explicatii pe scurt, pe un limaj simplu, usor de inteles, puteti urmari si video-ul de mai jos:https://www.youtube.com/watch?v=yfLxlQkspUISi eu sunt credincios, provin dintr-o familie de preoti, am fost crescut in credinta fata de Dumnezeu. Eu m-am vaccinat fara ezitare, ce-ar fi daca ne-am gandi ca poate chiar Dumnezeu ne-a ajutat sa putem avea la dispozitie aceasta arma a vaccinului, care sa ajute omenirea sa scape de acest virus, asa cum simtim ca Dumnezeu este alaturi de noi in atatea cazuri, spre binele semenilor nostri?Dupa o luna de zile.Trebuie sa se consulte cu medicii specialisti care urmaresc cele doua afectiuni. In principiu, daca sunt forme usoare si nu sunt active, se pot vaccina. La lupus, situatia este mai problematica.Vaccinul nu este acelasi lucru cu serul. Serurile sunt mai alergizante, de aceea majoritatea trebuie administrate dupa desenzibilizare Besredka. Intrebati va rog si alergologul.Nu este nevoie sa va faceti vreo analiza specifica numai pentru vaccinare.Nu exista nici o lista a bolilor autoimmune. Decizia de vaccinare se va lua impreuna cu medicul specialist care urmareste boala.Aspirina este medicament alergizant. In principiu puteti face vaccinarea dar trebuie sa va consultati si cu un alergolog, cat si cu medicul de familie pentru partea a doua a intrebarii.Da, discutati doar cu medicii specialisti care va trateaza, care stiu si starea d-voastra prezenta.Pana in momentul de fata nu au fost sesizate interactiuni cu alte medicamente, dar, deoarece studiile nu au inca rezultate referitoare la acest aspect, firma producatoare a vaccinului este obligata sa mentioneze acest lucru in prospect.Se face o analiza foarte serioasa in mometul de fata in Norvegia, pentru a vedea daca decesele sunt in legatura cu vaccinarea. Pana la aflarea rezutatelor acestei analize se recomanda precautie pentru vaccinarea persoanelor foarte in varsta, cu multiple comorbiditati.In principiu da, dar decizia se ia dupa consultarea cu medicul hematolog sau oncolog in evidenta carora sunteti.Va puteti vaccina, doar discutati cu medicul care va urmareste despre starea d-voastra prezenta.Cred ca decizia trebuie luata cu medical reumatolog care va urmareste boala. Daca nu este activa, in principiu va puteti vaccina.Riscul este minim de a face reactive anafilactica, deci recomand vaccinarea.Trebuie sa va consutati cu un medic alergolog, dar daca nu aveti alergii multiple si nu ati avut antecedente soc, nu vad de ce sa nu va vaccinati.Discutati va rog cu alergologul, dar in principiu puteti lua un antihistaminic, cu 30 min inainte.Da, puteti face vaccinarea, dar vorbiti cu medicil curant pentru tratamentul anticoagulant. Daca aveti anticorpi in titru mare, mai puteti astepta, iar in momentul cand ei scad, va puteti vaccina.Da, chiar este recomandabil.Puteti face vaccinul, discutati inainte cu medicul curant.Consultati-va va rog cu un imunolog sau cu medicii care va trateaza cele 2 afectiuni.Trombofilia reprezinta un risc relativ datorita riscului de sangerare daca se lezeaza un vas in timpul administrarii injectiei. Trebuie facuta hemostaza prin apasare locala. Oricum acul este foarte subtire cu care se face injectia, deci riscul este minim aici.Pentru moment nu se stie exact, pentru ca nu am avut decat cateva luni de monitorizare dupa ce s-au dezvoltat vaccinurile. Studiile arata ca imunitatea ramane protectoare cel putin 6 luni. Aceste studii vor continua si vom vedea rezultatele.Da, se pot vaccina. Se discuta inainte cu medicul care ii urmareste pentru a vedea starea de sanatate prezenta.Riscul este daca in timpul introducerii acului in muschi se lezeaza un vas si sangereaza. In principiu acele sunt foarte subtiri si se poate evita acest lucru. Cel mai bine este va sfatuiti cu medicul specialist care are in evidenta afectiunea dumneavoastra sa va spuna ce este de facut, daca totusi sangerati.Decizia trebuie luata impruna cu medicul specialist care trateaza hepatita autoimuna.Pentru moment nu trebuie sa se vaccineze, dar este bine sa-si urmareasca titrul de anticorpi, iar in momentul in care acestia scad, este bine sa se vaccineze.