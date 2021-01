Mesaj puternic al medicilor crestini din Romania catre enoriasi legat de vaccinare

"Vaccinarea nu e folosita ca mijloc de control al populatiei"

"Vaccinul este necesar pentru controlul pandemiei, reducerea mortalitatii si a complicatiilor date de infectie. Exista inca multe necunoscute legate de acest vaccin si efectele lui pe termen lung, insa din ce cunoastem pana in prezent reprezinta cea mai buna solutie in contextul epidemiologic actual", se arata intr-un mesaj transmis catre Comunitatea Evanghelica din Romania."Asa cum majoritatea dintre noi avem incredere in tratamentele oferite de medicina moderna, este necesar ca, dupa o temeinica informare si documentare, sa luam decizia corecta cu privire si la aceasta boala", arata comunitatea medicilor crestini.Acestia spun ca deocamdata nu exista argumente ca vaccinarea este folosita ca mijloc de control al populatiei, "ci doar al bolii, asa ca Ii multumim lui Dumnezeu pentru acest vaccin, incurajam vaccinarea si ne rugam sa fie eficienta si fara complicatii ulterioare, spre rezolvarea pandemiei", noteaza specialistii crestini."Mesajul nostru, ca medici crestini, este sa incurajam pe fiecare dintre credinciosisa caute sa inteleaga si sa aprofundeze stiinta in general si tehnologia ce sta la baza dezvoltarii vaccinului in particular", mai transmite Asociatia Medicilor Crestini.