Cum poate fi accelerata campania de vaccinare: "Daca un preot ar vorbi la slujba de vaccinare si la iesire ar fi un centru mobil, s-ar imuniza trei sferturi"

Situatia vaccinarii in Romania

Bucuresti 31.2 %

Cluj 28.0 %

Timis 22.5

Brasov 22.0 %

Sibiu 21.8 %

Constanta 21.4 %

Alba 19.5 %

Ilfov 18.7 %

Mures 17.7 %

Salaj 17.6 %

Prahova 17.6 %

Dolj 17.3 %

Hunedoara 17.3 %

Satu-Mare 17.0 %

Iasi 16.8 %

Maramures 16.6 %

Valcea 16.4 %

Bihor 16.0 %

Arad 15.6 %

Tulcea 15.5 %

Gorj 14.9 %

Arges 14.8 %

Galati 14.7 %

Bistrita-Nasaud 14.6 %

Harghita 14.6 %

Ialomita 14.3 %

Dambovita 14.1 %

Buzau 14.1 %

Caras-Severin 13.4 %

Calarasi 13.3 %

Olt 13.2 %

Teleorman 12.9 %

Braila 12.5 %

Mehedinti 12.4 %

Vrancea 12.2 %

Vaslui 11.8 %

Covasna 11.8 %

Neamt 11.0 %

Bacau 10.8 %

Giurgiu 10.5 %

Botosani 10.4 %

Suceava 10.0 %

Campania de vaccinare din Romania pare sa inainteze lent, iar pragul de doua milioane de romani vaccinati cu ambele doze a fost atins abia la inceputul lunii mai. Cu toate acestea, premierul Citu a anuntat ca tinta este sa ajungem la 10 milioane de persoane imunizate pana in toamna.Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul Universitatii Babes-Bolyai, din Cluj-Napoca, a explicat pentru Ziare.com ca ar trebui sa fie folosite strategii diferite pentru diverse subgrupuri. In plus, puncteaza faptul ca ar trebui sa existe o mobilizare majora in mediul rural , dar si ca romanii sunt comozi de fel, astfel ca ar trebui sa fie adus vaccinul la ei, in loc sa se duca ei la vaccin."Modele diferite pentru diverse subgrupuri. Trebuie scoase in fata publicului modele de succes, nu doar numarul de morti si numarul de infectati. Vaccinul trebuie dus la om pentru ca romanul e foarte comod si atunci nu el trebuie sa mearga la vaccin, vaccinul trebuie sa mearga la el. Vad ca medicii de familie intra in actiune, ceea ce este un lucru bun.Problema majora ramane in mediul rural. Acolo trebuie mobilizati cu siguranta preotii de parohie. Sigur ca patriarhul a dat un semn, dar nu stiu in ce masura preotii din parohiile din mediul rural sunt motivati sa se implice. De exemplu, daca un preot ar vorbi la sfarsitul slujbei despre vaccinare si ar incuraja oamenii sa se vaccineze, iar la iesirea din Biserica ar fi un centru mobil, va garantez eu ca trei sferturi se vaccineaza. Daca preotul vorbeste si oamenii merg acasa si trebuie sa isi caute vaccinul la nu stiu ce centru de comuna, nu o mai fac", explica Daniel David.Daniel David adauga ca tinerii ar trebui sa fie mai implicati si ca sunt cele mai potrivite persoane sa vorbeasca cu bunicii si sa le explice beneficiile imunizarii, in loc ca acestia sa isi ia informatiile de la televizor."Trebuie mobilizati tinerii care sunt pro vaccinare si ei sa fie agentii de schimbare de ganduri si motivare pentru bunicii lor in mediul rural. Deci nu neaparat primarul sau cineva la televizor, ci nepotul sa mearga si sa aiba o actiune de genul asta si atunci trebuie implicati tinerii", adauga Daniel David.Autoritatile au transmis marti, 4 mai, situatia judetelor in functie de procentul populatiei vaccinate cu cel putin o doza. Capitala are cel mai mare procent, de 31,2%, fiind urmata de Cluj (28%) si de Timis (22,5%). Pe ultimul loc este Suceava, cu doar 10%.