Mii de doze ale vaccinului anti-COVID indisponibilizare, dupa ce au fost transportate la o temperatura prea scazuta

Vaccinul necesita stocarea la o temperatura de -70 de grade Celsius. Fiolele sunt stocate in tavi de cate 975 de doze fiecare, potrivit Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor.Generalul de armata Gustave Perna, care coordoneaza logistica programului pentru vaccinuri Operation Warp Speed al presedintelui Donald Trump , a spus ca doua tavi cu vaccinuri, care au sosit in doua locatii din California, au fost returnate Pfizer, dupa ce temperatura a scazut la -92 de grade Celsius.Vaccinurile "nu au parasit camionul. Le-am returnat imediat la Pfizer si am trimis imediat mijloace de transport pentru inlocuirea celor doua tavi. Lucram acum cu FDA, CDC si Pfizer pentru a afla daca anomalia este sigura sau nu, dar nu ne asumam riscuri", a spus acesta.Perna a mai spus ca anomalia s-a repetat in Alabama."In cealalta parte a tarii, in Alabama, la o locatie au fost primite doua tavi. Aceeasi anomalie, temperatura a scazut la -92 de grade. Am putut sa oprim si sa carantinam vaccinul, sa trimitem un alt transport in Alabama", a aratat acesta.Nu este clar ce a dus la scaderea temperaturii de stocare. Pfizer nu a raspuns unei solicitari de comentarii.Americanii au inceput sa primeasca luni primele doze de vaccinuri dezvoltate de Pfizer, dupa ce Administratia pentru Medicamente si Alimente a autorizat vaccinul vineri. Autoritatile au recunoscut deja ca vaccinul realizat de Pfizer va provoca probleme noi de logistica, avand in vedere ca trebuie depozitat la temperaturi foarte scazute."Vorbim de temperaturi super-scazute. Este fara precedent", a declarat luna trecuta pentru CNBC, intr-un interviu, Soumi Saha, farmacist si vicepresedinte pentru advocacy la Premier, o firma de consultanta care lucreaza cu mii de spitale si case de ingrijire medicala.Ea a declarat ca este "un teritoriu complet nou" pentru sistemele de sanatate."Asadar, aceasta este o provocare logistica noua pentru a distribui acest vaccin si a-l duce la locul potrivit si a face acest lucru mentinand in acelasi timp integritatea produsului", a spus ea.Perna a mai spus ca livrarile de vaccinuri in SUA raman pe drumul cel bun, cu alte 886 de livrari care vor fi expediate joi in toata tara.Guvernul federal a livrat in aceasta saptamana 2,9 milioane de doze de vaccin Pfizer. Saptamana viitoare, guvernul intentioneaza sa livreze inca 2 milioane de doze de vaccin Pfizer, precum si 5,9 milioane de doze de vaccin Moderna, a spus Perna.