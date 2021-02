Maraton al inscrierilor la vaccinarea anti-COVID: 16.000 de persoane se programeaza, in medie, pe ora

"Maraton la inscrierile pe platforma de vaccinare! Aproximativ 16.000 de persoane s-au programat in fiecare ora pe platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro pentru a se vaccina in noile cabinete deschise pentru administrare serului produs de AstraZeneca", a transmis, miercuri, CNCAV pe pagina de Facebook Potrivit CNAV, in prima ora de la deschiderea centrelor, respectiv 12.30 - 13.30, s-au programat 19.094 persoane. In urmatoarea ora s-au programat 38.511 persoane, apoi 53.435 persane, iar ntre 15.30 si 16.30 s-au programat 63.964 persoane.Programarea a inceput, miercuri, la ora 12.30, fiind disponibile 10.800 de sloturi/zi.Programarea pentru AstraZeneca se realizeaza pentru o sesiune de 20 de zile, in perioada 15 februarie - 6 martie. Ulterior, in fiecare zi, vor fi alocate noi sloturi care vor permite programari pentru vaccinarea cu AstraZeneca, pana la data de 11 aprilie.Vaccinul se recomanda persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18 si 55 de ani. Rapelul se face la 56 de zile in acelasi cabinet.Grupul de comunicare al Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a transmis miercuri, 10 februarie, la ora 13.00, ca au fost activate noile cabinete de vaccinare pentru administrarea vaccinului produs de AstraZeneca