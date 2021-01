Videoclipul realizat de un medic roman din Suedia si de fiica sa de 12 ani privind vaccinul anti-COVID, preluat de Ministerul Sanatatii

"Un medic roman i-a explicat fiicei ei de 12 ani cum functioneaza vaccinul anti COVID-19. Fetita a desenat ce a inteles, rezultatul fiind in acest video. Si Laura si Astrid, fiica ei, se vor vaccina atunci cand le va veni randul. Pentru ca au inteles", arata reprezentantii Ministerului Sanatatii, pe Facebook, in mesajul care insoteste filmuletul.Medicul Laura Ghibu este din Sibiu, dar locuieste in Suedia si a postat videoclipul pe pagina sa de Facebook, in urma cu cateva zile."Astrid, 12 ani: " Mama, cum functioneaza vaccinul anti COVID? "Eu: " Blablablablablablabla...................."Dupa doua ore a venit cu tableta si mi-a aratat ceea ce puteti si voi admira, daca vizionati filmul de mai jos:PS. Am facut ieri si varianta in italiana. Dupa 1 ora de la postare, am fost contactata de profesorul Raffaele Bruno de la Pavia, medicul infectiolog care a tratat primul caz de COVID in Italia si care mi-a cerut permisiunea sa preia videoul pentru campania de informare asupra vaccinului in toata regiunea Lombardia.A spus ca videoul va fi trimis la 10 milioane de locuitori din nordul Italiei! L-am cedat cu placere si GRATUIT!Aviz autoritatilor romane!PPS. Am facut o modificare in cateva clipuri din videoul original al fiicei mele ca sa fie mai clar. Las si videoul original", a scris Laura Ghibu.Luni, dupa ce filmuletul a fost preluat pe pagina de Facebook a Ministerului Sanatatii, ea a postat: "Multumesc autoritatilor romane pentru raspunsul promt si eficient la apelul meu. Tot respectul! Avem oameni responsabili in conducere! In sfarsit!".Citeste si: