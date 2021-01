Ministerul Sanatatii doreste simplificarea infiintarii si autorizarii centrelor de vaccinare impotriva COVID-19

"Vrem ca, in cel mai scurt timp, sa simplificam autorizarea si modul de organizare a centrelor de vaccinare anti-COVID-19. Noile modificari vor prevedea ca centrele de vaccinare impotriva COVID-19 sa fie infiintate prin decizie a directorului executiv al Directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti ", a transmis ministrul Sanatatii, potrivit unui comunicat remis AGERPRES.Potrivit ministerului, Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor aviza temporar functionarea centrelor de vaccinare pe baza unei declaratii pe proprie raspundere a conducerii unitatii privind respectarea conditiilor prevazute.Pentru schimbarea destinatiei spatiului in care vor functiona centrele de vaccinare va fi necesar acordul detinatorului/administratorului acestuia, pe baza caruia se emite hotararea Comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta.Ministerul Sanatatii a mai solicitat Directiilor de sanatate publica sa dispuna ca in perioada urmatoare sa fie efectuate verificari/evaluari in centrele de vaccinare astfel incat acestea sa functioneze in parametrii legali."Se vor verifica respectarea regulilor generale de functionare, respectarea circuitelor, dotarea spatiilor si kit-urile de vaccinare", se precizeaza in comunicat.