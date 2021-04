Criticat dur de colegii din Guvern, ministrul de interne din Cehia si-a anulat o deplasare la Moscova

Hamacek intentiona initial sa calatoreasca luni la Moscova pentru a discuta despre posibile livrari ale vaccinului rusesc Sputnik V, dar sambata el a scris pe Twitter ca prezenta sa este urgent necesara la o sedinta a Cabinetului.Opozitia, precum si partidul la putere ANO, au criticat planurile. Prim-ministrul Andrej Babis a declarat ca vaccinurile nu fac parte din portofoliul lui Hamacek si a amenintat ca nu-l va lasa sa foloseasca un avion guvernamental pentru calatorie.Babis a spus ca asteapta aprobarea autoritatilor medicale ale UE inainte de a procura Sputnik V.Cu sase luni inainte de alegerile parlamentare, guvernul minoritar al lui Babis a intrat sub presiune din cauza progreselor lente ale campaniei de vaccinare.Portalul de stiri Seznam Zpravy a relatat ca guvernul nu a comandat contingentul maxim posibil de vaccinuri impreuna cuEU.In loc sa comande 6,9 milioane de doze de vaccin AstraZeneca , el a cerut doar 3 milioane, in timp ce din serul Johnson & Johnson a comandat 2 milioane in loc de maximum posibil 4,8 milioane.