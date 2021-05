Raluca Turcan: "Romania este singura tara care are la dispozitie vaccinuri la liber"

Aceasta a fost prezenta la inaugurarea unui centru mobil de vaccinare intr-un autobuz etajat in Portul Tomis."Daca vrem ca lucrurile sa se schimbe in materie de vaccinare trebuie sa existe cat mai multe astfel de centre mobile, institutiile sa colaboreze intre ele, e important sa mearga procesul vaccinarii in mediul rural, sa ne apropiem de persoanele varstnice, care nu au posibilitatea, intotdeauna, sa se deplaseze pentru vaccinare, si in felul acesta sa putem, ca tara, undeva in luna august sa ne apropiem de un procent de 50% populatie imunizata. Suntem singura tara care are la dispozitie vaccinuri la liber iar lucrul acesta se desfasoara fara niciun fel de problema. De asemenea, suntem, ca tara, in top european in privinta posibilitatilor de vaccinare in functie de cei care aleg sa se vaccineze(...)In mai putin de 5 luni de la aparitia vaccinului Romania a avut o rata a vaccinarii buna si exemplara la nivelul Uniunii Europene", a afirmat ministrul citat. Raluca Turcan a caracterizat procesul de vaccinare intr-un autobuz supraetajat drept inedit, atragator, mobilizator si eficient.Potrivit ministrului, procesul de vaccinare trebuie sa continue si sa fie din ce in ce mai intens in primul rand cu persoanele vaccinate cu prima doza."Am ales sa vin astazi la inaugurarea acestui centru mobil de vaccinare din Constanta intrucat e important momentul din mai multe puncte de vedere: sa dam un semnal ca procesul de vaccinare trebuie sa continue si sa fie din ce in ce mai intens in primul rand cu persoanele vaccinate cu prima doza. In acelasi timp, se apropie sezonul estival si in Constanta lucrul acesta poate sa ajute nu doar judetul ci si intregul litoral. Sa se desfasoare acest sezon estival fara griji, fara probleme si oamenii sa simta ca revin la normalitate. Singura solutie pentru a reveni la normalitate este vaccinarea", a subliniat seful de la Munca.Turcan a mentionat ca lucrurile merg bine in Constanta, judetul fiind in topul national in privinta ratei de vaccinare dar si in ceea ce priveste colaborarea intre institutiile responsabile pentru procesul vaccinarii."Suntem, ca tara, in top european in privinta posibilitatilor de vaccinare in functie de cei care aleg sa se vaccineze. Aici avem de exemplu 34 de fluxuri de vaccinare in centrul celalalt cu toate cele 4 tipuri de vaccin. Le multumesc celor responsabili din Constanta ca s-au implicat asa si oamenii trebuie sa priveasca cu incredere spre acest proces de vaccinare, care reprezinta singurul mijloc sa revenim la normalitate", a precizat oficialul citat.Aceasta considera ca, pentru ca procesul vaccinarii sa se deruleze bine si in mediul rural, solutia sunt caravanele mobile admitand, insa, ca sunt mici sincope la personalul care sa se deplaseze in aceste caravene."Solutia ca si in zonele rurale sa se accelereze vaccinarea sunt caravanele mobile. Vaccinuri sunt. Exista mici sincope la personalul care sa se deplaseze in aceste caravane. Lucrul acesta mi-a placut iarasi in Constanta ca nu au avut astfel de probleme. In alte judete se mai simte lipsa medicilor specialisti insa daca autoritatile isi propun si daca pot sa colaboreze bine atunci se rezolva si acest impediment", a mai spus Raluca Turcan