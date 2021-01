Vlad Voiculescu, "moderat optimist" in privinta campaniei de vaccinare: "Principala limitare este numarul de vaccinuri, nu capacitatea noastra de vaccinare"

"E o cursa contra cronometru pentru ca pericolul este ca alte tulpini sa se dezvolte", afirma ministrul, reiterand ideea ca numarul de doze de vaccin la care avem acces in acest moment este limitat."Vorbim despre un numar limitat de vaccinuri pe care le avem disponibile, de doze de vaccin pe care le avem disponibile, deci in sine evident ca exista un plafon. (...) Informatia este publica de multa vreme, si anume ca de la Pfizer primim o cantitate limitata de doze de vaccin, din pacate. Este valabil pentru orice tara din lume, de altfel. Nu avem destul de vaccin cat sa vaccinam intreaga populatie in momentul acesta", a declarat, luni seara, la B 1 TV, Vlad Voiculescu.Acesta afirma ca "principala limitare in acest moment este numarul de vaccinuri, numarul de doze de vaccin care sosesc in tara si nu capacitatea noastra de vaccinare"."Stiu ca s-a pus accent mult pe capacitatea de vaccinare, dar degeaba deschizi centre de vaccinare, degeaba angajezi oameni care sa lucreze de dimineata pana seara, 7 zile din 7, daca nu ai destul de vaccin. (...) Va fi nevoie de cateva luni, aceasta este estimarea mea, ca productia de vaccinuri si cantitatea distribuita in Romania sa fie cea de care avem nevoie, dar sunt multe necunoscute", a mai declarat Vlad Voiculescu.Acesta considera ca "e o cursa contra cronometru pentru ca pericolul este ca alte tulpini sa se dezvolte"."Evident ca ne propunem sa vaccinam cat mai multi dintre romani , cat mai rapid. (...) Exista doua companii, doua vaccinuri care au fost aprobate. A treia sursa potentiala, si anume vaccinul de la AstraZeneca, ar putea sa vina in cantitati mult mai mari si ar putea sa vina deja din martie, dar nu stim. Sunt inca necunoscute. Conteaza cand vor primi aprobarea de la Agentia Europeana a Medicamentului. Mai sunt cel putin alte doua produse pentru care Comisia Europeana are deja contractat vaccinul, deci si Romania are acces la acele produse, daca vor fi aprobate. Daca ma intrebati pe mine, sunt moderat optimist ca in urmatoarea luna, luna si jumatate vom vedea deja cantitati mai mari, atat de la companiile care deja trimit vaccinuri in toata Europa, cat si de la alte companii", a mai afirmat ministrul Sanatatii.