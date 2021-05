Ministrul Sanatatii, despre vaccinarea obligatorie a cadrelor medicale: "Sper sa nu fie nevoie de asa ceva"

"Eu pot sa spun mai mult experienta mea personala, nu profesionala, experienta mea personala legata de vaccinare. Pur si simplu, dupa ce am reusit sa fiu vaccinata si cu a doua doza, acel stres pe care-l aveam constant in minte legat de posibilitatea de a face infectie si de a transmite infectia celorlalti s-a diminuat considerabil.Si atunci, ce vreau sa spun este ca incurajez vaccinarea la toate cadrele medicale, pentru ca e foarte important si pentru protectia lor, dar mai ales pentru protectia celor din jur si sper ca increderea pe care o am eu si pe care o avem noi, cei care ne-am vaccinat, sa fie transferata si catre ei. Nu as discuta inca de obligativitatea vaccinarii, dar sper sa nici nu fie nevoie de asa ceva si sa obtinem un procent mare al personalului vaccinat, asa incat obligativitatea sa nu fie necesara", a afirmat Ioana Mihaila, sambata, in timpul unei vizite in judetul Bihor.Medicul Sorin Paveliu, fost secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a sustinut, intr-o postare pe Facebook , ca este nevoie de o lege privind vaccinarea obligatorie a unor categorii de populatie, facand referire, in acest context, la personalul medical si la cei pe care i-a numit "esentiali", explicand "ca de aia au avut prioritate". Medicul a pledat totodata pentru "retragerea beneficiilor sociale pentru cei care prin refuzul lor (nejustificat medical) de vaccinare contribuie la spolierea bugetului din care isi trag beneficiile".Ulterior, Paveliu a retras din sectiunea publica a paginii sale de Facebok postarea, explicand ca a decis "schimbarea audientei" sale "din public in doar pentru prietenii FB din lista" sa, "pentru anumite postari".