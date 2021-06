Ministrul Sanatatii, despre importanta imunizarii tinerilor: "Vaccinand adolescentii reusim sa-i protejam; ii protejam si pe cei cu care vin in contact"

Ministrul Sanatatii a declarat ca imunizarea adolescentilor este sigura, fapt dovedit si recomandat de doua renumite asociatii ale medicamentului."Cred ca e important sa vaccinam copiii, pentru ca asa le putem permite acestora sa intre in contact mai usor cu persoanele adulte care sunt nevaccinate sau care nu se pot vaccina si le reducem acestora riscul de a contracta boala. Vaccinarea copiilor este importanta pentru sanatatea publica si este sigura pentru copii. Ea a fost dovedita atat de Asociatia Europeana a Medicamentului, cat si cea Americana. Din acest motiv a si fost acceptata si recomandata", a precizat Mihaila.Aceasta a spus ca isi doreste ca un numar cat mai mare din persoanele varstnice sau care au comorbiditati sa fie vaccinate, in acest sens medicii de familie avand un rol important, intrucat cunosc profilul medical al pacientilor lor."Tinta noastra este sa vaccinam un procent cat mai mare din populatia la risc, adica persoanele varstnice si persoanele cu comorbiditati. Din acest motiv, mergem din ce in ce mai intens spre medicii de familie, oferindu-le acestora suportul si tot ce este nevoie pentru a intensifica vaccinarea la medicul de familie. De fapt, medicul de familie este cel care cunoaste cel mai bine care este profilul de risc al tuturor pacientilor", a afirmat ministrul Sanatatii.