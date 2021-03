Aproape 70 de minori romani, imunizati cu doze de la Moderna sau AstraZeneca, desi vaccinurile nu sunt aprobate pentru varsta lor

22 dintre adolescenti au primit vaccinul de la Moderna, fiind vaccinati in judetele Vrancea, Botosani, Neamt, Timis, Galati, Harghita, Arad, Bacau, Caras-Severin, Hunedoara si Suceava, potrivit raportului zilnic publicat pe pagina de internet Transparenta Covid19, citat de Buletin de Bucuresti Cu AstraZeneca au fost imunizati 47 de adolescenti, doi dintre acestia in Bucuresti In prezent, doar vaccinul Pfizer este utilizat pentru imunizarea adolescentilor.Numarul total al persoanelor vaccinate a ajuns la 1.888.032, din care 1.438.238 au fost vaccinate cu Pfizer, 128.458 cu Moderna si 321.336 cu AstraZeneca.