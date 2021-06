Moderna solicita autorizarea serului pentru vaccinarea adolescentilor. Ce efecte secundare au scos la iveala studiile

Cererile au fost depuse la Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) si la Sante Canada. Vaccinarea cu vaccinul Moderna este autorizata , in prezent, doar la persoane in varsta de peste 18 ani.Vaccinul anticovid al aliantei americano-germane Pfizer-BioNTech a fost autorizat, la sfarsitul lui mai, in cele 27 de state membre UE, in vederea vaccinarii adolescentilor cu varsta cuprinsa intre 12 si 16 ani.Vaccinul americano-german a fost autorizat, de asemenea, in vaccinarea adolescentilor in Canada.Moderna anunta la sfarsitul lui mai rezultatele complete ale unor studii clinice asupra unui numar de peste 3.700 de participanti cu varsta cuprinsa intre 12 si 17 ani in Statele Unite."Suntem incurajati de faptul ca vaccinul Moderna impotriva covid-19 s-a deovedit extrem de eficient in prevenirea covid-19 la adolescenti", declara luni, citatintr-un comunicat, CEO-ul Moderna Stephane Bancel. Vaccinul a fost in general "bine tolerat" , subliniaza compania americana, iar efectele secundare pe care le provoaca adolescentilor sunt aceleasi cu cele provocate adultilor.Moderna "preconizeaza, de asemenea, sa ceara o autorizare a utilizarii de urgenta Agentiei americane a medicamentului (FDA) in vederea extinderii utilizarii vaccinului sau la adoelscenti in Statele Unite", mai anunta compania.