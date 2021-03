Moderna a inceput studiile pentru un nou vaccin anti-COVID. Noul ser ar putea fi mai usor de distribuit

Noul vaccin candidat ar putea fi mai usor de distribuit, mai ales in tarile in curs de dezvoltare, unde problemele de distributie ar putea crea probleme campaniilor de vaccinare. Studiul aflat in faza timpurie va evalua siguranta si imunogenicitatea vacinului de generatie noua, numit mRNA-1283, conceput sa fie administrat in trei dozaje. Vaccinul va fi injectat unor adulti sanatosi, atat intr-o singura doza cat si in doua doze, la un interval de 28 de zile.Moderna mai intentioneaza sa evalueze noul vaccin, mRNA-1283, ca posibil rapel, in studii viitoare.Moderna a inceput saptamana trecuta sa injecteze primii participanti la un studiu de testare a unor vaccinuri candidate pentru Covid-19 care au ca tinta varianta B.1.351, aparuta prima oara in Africa de Sud.Vaccinul candidat rapel numit mRNA-1273.351 va fi testat intr-un studiu clinic atat ca vaccin specific cat si ca vaccin multivalent, potrivit unui anunt al companiei.