Vaccinul Moderna a fost imbunatatit si a devenit eficient fata de tulpinile din Africa de Sud si Brazilia. Cand urmeaza sa fie lansata noua varianta

Rezultatele unui studiu restrans au aratat ca serul impotriva variantelor va fi fezabil si va putea fi lansat anul acesta. Companiile farmaceutice se intrec in producerea unor versiuni adaptate ale vaccinurilor lor anti-Covid. Pfizer/BioNTech, care a dezvoltat un ser cu tehnologie similara celui Moderna, si Oxford - AstraZeneca dezvolta in prezent vaccinuri optimizate impotriva variantei sud-africane, B1351, si celei braziliene, P1, care par sa fie principalele amenintari pentru programele de imunicare.Moderna a fost prima care a anuntat rezultatele, miercuri noapte. Deocamdata, este vorba despre informatii de baza din analiza initiala a rezultatelor disponibile.Compania americana a testat si a treia doza a vaccinului standard si versiunea optimizata a acestuia pe oameni care au fost deja imunizati cu doua doze. Douazeci de adulti au fost recrutati pentru fiecare ramura a studiului, in total fiind vorba despre 40 de subiecti.Dupa doua saptamani de la noua doza, Moderna a spus ca atat booster-ul, cat si versiunea optimizata au dus la cresterea anticorpilor in sange care pot neutraliza cele doua variante SARS-CoV-2.Vaccinul modificat - numit mRNA-1273.351 si conceput in special pentru a combate variantele aparute in Africa de Sud si Brazilia, care prezinta mutatii similare ale proteinei spike - a produs niveluri mai mari de anticorpi neutralizanti decat cea de-a treia doza a vaccinului standard, numita mRNA-1273.Moderna a mai anuntat ca realizeaza un studiu in care oamenii primesc un amestec, booster-ul si vaccinul modificat. Odata ce acest studiu va fi finalizat, vor fi publicate rezultatele.Vaccinurile nu au fost testate in teren, acestea au fost mostre de sange analizate in laborator. Insa autoritatile de reglementare au spus ca nu este nevoie sa treaca prin studii riguroase la scara larga, care au fost necesare pentru serurile originale in vederea obtinerii aprobarii.Compania a mai spus ca au aparut putine efecte secundare in urma vaccinurilor si cele raportate au fost usoare.