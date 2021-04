Modalitatea de programare la vaccinare s-ar putea schimba in centrele din mediul rural. Anuntul facut de Valeriu Gheorghita

"Pentru persoanele respective, care nu cred ca sunt foarte putine, tinand cont ca vorbim de circa 50% din populatia Romaniei care traieste in mediul rural, trebuie sa gasim alte metode pentru a ajunge sa se vaccineze si anume prin intermediul medicilor de familie, prin intermediul centrelor mobile de vaccinare si prin cresterea accesului la vaccinare in centrele deja fixe.Ne gandim din ce in ce mai mult la schimbarea modalitatii de programare cel putin pentru centrele care sunt in mediul rural si anume sa existe chiar posibilitatea de adresare directa la centrul de vaccinare sau printr-o anuntare prin intermediul telefonului. Sa se sune, sa iti faci o programare in centrul respectiv, dar care sa fie mult mai usor si sa nu fie conditionata.Sa sune, pur si simplu, direct la centrul de vaccinare, isi stabileste ziua in care poate sa se prezinte si sa se prezinte la centrul de vaccinare. Pentru ca, intr-adevar, platforma ne ajuta foarte mult si colegii de la STS au muncit extrem de mult in toata aceasta perioada si sub presiunea timpului intotdeauna, insa cred ca pentru o buna parte din locuitorii din mediul rural, mai ales cei varstnici, cei vulnerabili aceasta platforma nu este usor accesibila", a explicat el, la Digi FM.El a spus ca se asteapta la o crestere a ritmului de vaccinare, adaugand ca "toate datele sociologice" arata o sporire a intentiei de imunizare anti-COVID."Ne asteptam la cresterea in continuare a ritmului de vaccinare . Nu ne-am facut un obiectiv din a avea liste de asteptare foarte lungi, de a avea un timp crescut de asteptare. Eu cred ca situatia ideala este atunci cand o persoana se trezeste dimineata, vrea sa se vaccineze si sa poata sa faca acest lucru chiar in aceeasi zi. (...) Nu imi doresc sa avem liste de asteptare, imi doresc in schimb o adresabilitate crescuta la vaccinare si, daca se poate, cu timp de asteptare cat mai redus", a afirmat Valeriu Gheorghita.