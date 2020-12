Procedurile de lucru finale in campania de vaccinare anti COVID-19 au fost aprobate

Concret, Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impoptriva COVID-19 a aprobat, pe 24 decembrie, procedurile de lucru finale privind desfasurarea activitatilor medicale si logistice referitoare la activitatea de vaccinare mentionata.Procedurile au fost trimise catre spitalele de boli infectioase din prima linie de lupta impotriva COVID-19.1) Procedura de lucru pentru prioritizarea personalului din domeniul sanatatii si social pentru vaccinarea impotriva SARS-CoV-2 in etapa I de vaccinare;2) Procedura de lucru pentru vaccinare in functie de tipul vaccinului;3) Procedura de lucru privind inregistrarea in Registrul electronic national de vaccinare (RENV);4) Procedura de lucru privind echiparea si dezechiparea personalului vaccinator;5) Procedura de lucru privind managementul expunerii accidentale la produse biologice a personalului medical, de ingrijire si tehnic implicat in managementul deseurilor taietoare/intepatoare;6) Procedura de lucru privind managementul deseurilor rezultate din activitatea medicala de vaccinare;7) Procedura de lucru privind managementul socului anafilactic;8) Procedura de lucru privind metodologia de supraveghere a reactiilor adverse post-vaccinale indezirabile - RAPI.Scopul acestor proceduri a fost acela de a avea o uniformizare la nivel de spitale.