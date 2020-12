VIDEO Mos Craciun s-a vaccinat anti-COVID si este gata de treaba. Chiar imunologul Anthony Fauci i-a administrat serul

Directorul Institutului national pentru alergii si boli infectioase si personalitatea stiintifica a pandemiei cea mai cunoscuta in acest moment in SUA, Anthony Fauci a declarat sambata ca l-a vaccinat personal pe Mosul cu barba alba."M-am ocupat de asta pentru voi pentru ca mi-era teama ca veti fi nemultumiti", a spus el, raspunzand la intrebarile copiilor ingrijorati dintr-o emisiune TV adresata familiilor care doreau sa afle daca Mos Craciun va putea intra in siguranta in casele americanilor pe 25 decembrie."Am facut calatoria la Polul Nord, m-am dus acolo si l-am vaccinat eu insumi pe Mos Craciun. I-am masurat nivelul de imunitate si este pregatit sa plece", le-a explicat copiilor Anthony Fauci."Poate cobori pe horn, poate lasa cadourile ... n u aveti de ce sa va temeti", a asigurat el.Vestea buna adusa de doctorul Fauci survine in contextul in care numeroase tari din intreaga lume se confrunta cu o crestere a cazurilor de COVID-19. Dintre acestea se remarca Marea Britanie si Italia, tari care au decis sa inaspreasca masurile restrictive in perioada sarbatorilor de iarna.Citeste si: