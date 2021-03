Baciu, despre cei care transporta serurile anti-COVID catre centrele de vaccinare: "Este o munca extrem de grea, o responsabilitate enorma"

Secretarul de stat a dezvaluit, intr-o postare pe pagina sa de Facebook , cat de greu le este celor care transporta serurile pentru populatie."V-ati intrebat vreodata cum ajunge serul anti-covid in centrele de vaccinare si cate persoane sunt in spatele acestui proces? Este o munca extrem de grea, iar colegii nostri au o responsabilitate enorma si fac eforturi uriase in fiecare zi", a scris, duminica, pe FacebooK, Andrei Baciu.Acesta a dat exemplul zilei de vineri, 5 martie."87 de trasporturi au plecat din centrele regionale catre 30 de judete. In aceasta zi, 309 persoane au fost resposabile ca vaccinurile sa ajunga in siguranta", a mai scris secretarul de stat Romica-Andrei Baciu.Acesta precizeaza ca in afara de persoanele care lucreaza pentru transportarea vaccinului, sunt alte cateva mii care lucreaza in depozitele regionale sau care transporta vaccinurile atunci cand ele ajung in tara noastra."Sunt persoane din toate institutiile implicate in lupta cu pandemia de Covid-19. Sa va ganditi mereu la acesti oameni! Ei, la fel ca noi toti, isi doresc sa revina la viata de dinainte de pandemie", a mai afirmat vicepresedintele CNCAV.