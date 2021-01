Mutatia SARS-CoV-2 aparuta in Africa de Sud poate scadea eficienta vaccinurilor impotriva COVID-19

"EVAZIUNE IMUNITARA"

"INCEPUTUL PROBLEMELOR"

Aceste variante sunt versiuni ale virusului initial, iar ele apar in timp, in urma unor mutatii - un fenomen normal in viata unui virus, deoarece mutatiile apar atunci cand virusul se replica.Numeroase mutatii ale SARS-CoV-2 au fost observate de la aparitia acestuia in China, la sfarsitul lui 2019 - majoritatea fara consecinte.Insa unele ii pot acorda un avantaj in vederea supravietuirii, inclusiv printr-o transmisibilitate mai mare.Variantele care au aparut in Anglia, Africa de Sud si Japonia - prin intermediul unor calatori din Brazilia - au in comun o mutatie, denumita N501Y.Situata la nivelul proteinei "spike" a noului coronavirus - un varf care-i permite sa penetreze celulele -, aceasta mutatie este suspectata de faptul ca face aceste variante mai contagioase.Insa mutatia E484K este suspectata si de alte lucruri.Teste de laborator au aratat ca mutatia E484K pare capabila sa diminueze recunoasterea virusului de catre anticorpi, iar astfel sa diminueze neutralizarea sa."In acest sens, ea poate ajuta virusul sa ocoleasca protectia imunitara oferita de o infectie anterioara sau de catre vaccinare", avertizeaza profesorul Francois Balloux de la University College din Londra, citat de organismul britanic Science Media Centre.Aceasta perspectiva a unei "evaziuni imunitare" ii ingrijoreaza pe oamenii de stiinta si vizeaza eficienta vaccinurilor.Producatorii principalului vaccin administrat in lume, BioNTech si Pfizer, dadeau asigurari la 8 ianuarie ca vaccinul lor este eficient impotriva mutatiei N501Y.Insa verificarile lor in laborator nu au vizat E484K. Ele nu sunt, astfel, suficiente pentru a conchide ca vaccinul va fi la fel de eficient impotriva variantelor care prezinta mutatia, spre deosebire de virusul "clasic".De asemenea, un studiu publicat la 6 ianuarie prezinta cazul unei braziliene care s-a imbolnavit de covid-19 in mai si care s-a reinfectat in octombrie cu o varianta care prezenta mutatia E484K. Aceasta a doua infectare a fost mai grava decat prima si ar putea arata ca mutatia a cauzat un raspuns imunitar mai slab al pacientei.Cu toate acestea, nimic nu arata ca E484K este suficienta sa faca variante ale virusului rezistente la vaccinurile actuale, calmeaza situatia unii cercetarori.Chiar daca se va adeveri ca varianta E484K este mai putin bine recunoscuta de catre anticorpi, alte componente ale variantelor vor ramane in catarea anticorpilor."Chiar daca scazi eficienta, vei avea intotdeauna o neutralizare a virusului", apreciaza Vincent Enouf, de la Centrul National de Referinta al Virusurilor Respiratorii din cadrul Institutlui Pasteur din Paris."Nu cred ca aceasta mutatie este problematica, ea singura, pentru vaccinuri", declara pentru AFP imunologul Rino Rappuoli, un cercetator, directorul stiintific al gigantului farmaceutic Rino Rappuoli.El este unul dintre semnatarii unui studiu publicat la 28 decembrie. Obiectivul studiului era sa observe in laborator aparitia unei variante, punand, timp de mai multe saptamani, virusul in prezenta plasmei unui pacient vindecat de covid-19.Dupa mai putin de trei luni, a aparut o varianta rezistenta la anticorpi. Aceasta varianta prezenta trei mutatii, inclusiv E484K."Trebuie sa dezvoltam vaccinuri si anticorpi capabili sa controleze variantele emergente", conchidea acest studiu.Mutatia E484K "ar putea sa fie inceputul problemelor" vaccinurilor, apreciaza, la randul sau, profesorul Gupta."In acest stadiu, ele ar trebui sa ramana toate eficiente, insa ceea ce ne ingrijoreaza este perspectiva unor viitoare mutatii care ar putea aparea", in afara celor deja observate, subliniaza el, indemnand "sa se vaccineze cat mai rapid posibil peste tot in lume".In contextul emergentei unor noi variante, mai multe laboratoare au dat asigurari ca sunt in masura sa furnizeze rapid noi versiuni ale vaccinurilor lor, in cazul in care acest lucru este necesar.CITESTE SI: