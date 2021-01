Navigatorii ar putea fi inclusi in etapa a doua a vaccinarii. In acest sens ar urma sa fie modificata o Hotarare de Guvern

Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a anuntat ca navigatorii s-ar putea vaccina in etapa a doua, urmand sa fie inclusi in categoriile carora le este permisa imunizarea, iar in acest sens va fi modificata o hotarare de Guvern.Sindicatul Liber al Navigatorilor afirma, luni, ca a gasit sprijin la Ministerul Transporturilor si la Ministerul Sanatatii pentru ca navigatorii sa poata fi vaccinati in a doua etapa a campaniei de imunizare."Navigatorii nu sunt inregistrati REVISAL si nu sunt angajati la societati din Romania, nefigurand astfel in programul national de vaccinare Etapa a 2-a. La initiativa Sindicatului Liber al Navigatorilor, a Asociatiei Nationale a Societatilor de Crewing din Romania, a ANR, sprijinita de Prefectura Constanta si sustinuta de grupul de navigatori care doresc si ei vaccinarea voluntara in Etapa a 2-a a Programului National de Vaccinare, am gasit sprijinul Ministerului Transporturilor si al Sanatatii pentru modificarea HG 1031/noiembrie 2020", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca modificarile vizeaza introducerea a trei noi categorii de lucratori romani in domenii esentiale: personal navigant maritim si fluvial, lucratori pe platformele marine si cei de pe unitatile mobile din domeniul petrolier.SLN sustine ca doreste ca aceasta modificare legislativa sa fie publicata urgent in Monitorul Oficial."Speram ca aceasta modificare a HG 1031/2020 sa fie publicata urgent in Monitorul Oficial al Romaniei, iar lucratorii STS care au in atributiuni functionarea platformei de inscriere vaccinare Covid-19 sa modifice corespunzator si rapid suportul electronic astfel incat programarea in etapa a 2-a sa se poata face cat mai facil si cu noile modificari. SLN propune o modalitate rapida prin posibilitatea programarii personale a celor care doresc sa se vaccineze, in raza domiciliului lor prin platforma electronica sau prin Call Center", transmite Sindicatul Liber al Navigatorilor.Citeste si: