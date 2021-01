Nicusor Dan spune ca in Bucuresti sunt aproximativ 300 de centre de vaccinare. "Circul metropolitan o sa aiba 30"

Edilul a adaugat ca au fost detasati 50 de oameni la DSP Bucuresti , 50 la DSP Ilfov si 50 la Serviciul de Ambulanta, iar PMB este gata sa detaseze alte 140 de persoane, daca va fi solicitat acest lucru."In zona de sanatate. Avem in continuare 50 de oameni detasati la DSP. Avem 50 de oameni detasati la DSP Ilfov si avem 50 de oameni detasati la Serviciul de Ambulanta. Suntem gata sa detasam 140 de persoane, la solicitarea lor. Am avut 5 spitale care au participat la faza 1 de vaccinare care s-a incheiat. Dintre ele au ramas 3 in faza a 2-a.O sa schimbam destinatia partiala a centrului metropolitan si acolo va fi o locatie de vaccinare. Circul metropolitan o sa aiba 30 de puncte de vaccinare. Vom inchide spitalul modular de la Pipera. Nu se mai justifica cheltuielile pe care le facem acolo. In situatia in care numarul de persoane internate va creste vom redeschide, sper sa nu ajungem acolo. Am prelungit contractele managerilor de spitale pe 3 luni si va anunt intentia de a organiza in jurul datei de 15 iunie concursuri de manageri", a afirmat Nicusor Dan, intr-o conferinta de presa sustinuta joi la sediul Primariei General.Chestionat cate centre de vaccinare sunt disponibile in Capitala, edilul general a raspuns: "La acest moment, prin actiunea celor sase primarii de sector avem undeva la 300 - 350 de puncte de vaccinare care sunt gata sa fie date in lucru".Citeste si: