180 de noi cabinete pentru vaccinarea cu AstraZeneca de saptamana viitoare. Inscrierile se pot face incepand cu 10 februarie

Africa de Sud isi suspenda programul de vaccinare anti-COVID cu AstraZeneca

Eficienta limitata

"Cele 180 de cabinete destinate vaccinarii cu AstraZeneca sunt distribuite dupa cumurmeaza: Bucuresti (22), Alba (3), Arad (4), Arges (5), Bacau (5), Bihor (5), BistritaNasaud (2), Botosani (3), Braila (2), Brasov (5), Buzau (3), Calarasi (2), Caras-Severin(2), Cluj (10), Constanta (6), Covasna (2), Dambovita (4), Dolj (6), Galati (4), Giurgiu(2), Gorj (3), Harghita (3), Hunedoara (3), Ialomita (2), Iasi (8), Ilfov (2), Maramures(4), Mehedinti (2), Mures (5), Neamt (4), Olt (3), Prahova (6), Salaj (2), Satu Mare (3),Sibiu (4), Suceava (5), Teleorman (3), Timis (10), Tulcea (2), Valcea (3), Vaslui (3),Vrancea (3). Acestea vor fi grupate in centrele de vaccinare noi deschise la nivelulfiecarui judet", au transmis autoritatile.Inscrierea pentru vaccinare se va putea realiza incepand de miercuri, 10 februarie a.c.,si se adreseaza persoanelor care, potrivit Strategiei nationale de vaccinare impotrivaCOVID-19, fac parte din Etapa a II-a, respectiv cele cu boli cronice si lucratorii caredesfasoara activitati in domenii esentiale.Modalitatile de programare la vaccinare sunt cele deja cunoscute, atat prin intermediul platformei electronice, medicul de familie/ curant, cat si prin call center, la numarul unic 021. 414.44.25 sau la numerele de suport destinate fiecarui judet in parte, disponibile pe platforma de informare: vaccinarecovid.gov.ro."Reamintim ca, pentru gestionarea cu eficienta a procesului de vaccinare la nivel national, Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a elaborat si transmis personalului specializat Procedura de vaccinare impotriva COVID-19 cu AstraZeneca, document care prevede conditiile si modul de stocare, depozitare, transport si distributie, cu asigurarea lantului de frig, monitorizarea reactiilor, precum si managementul stocurilor si al pierderilor", se mai arata in comunicatul de presa al autoritatilor. Africa de Sud a anuntat duminica suspendarea temporara a programului de vaccinare impotriva COVID-19 , care urma sa inceapa in urmatoarele zile cu un milion de vaccinuri dezvoltate de Oxford si AstraZeneca, dupa un studiu care a dezvaluit eficienta "limitata" impotriva mutatiei sud-africane, noteaza AFP.Studiul, realizat de Universitatea Witwatersrand din Johannesburg si care nu a fost examinat deocamdata de institutii similare, afirma ca vaccinul britanic ofera o "protectie limitata impotriva formelor moderate ale bolii cauzate de varianta sud-africana, la adultii tineri"."Este o problema temporara, trebuie sa suspendam vaccinurile AstraZeneca pana cand vom rezolva aceste probleme", a declarat duminica ministrul sanatatii, Zweli Mkhize, intr-o conferinta de presa organizata online. Potrivit primelor rezultate, acest vaccin este eficient numai 22% impotriva formelor moderate ale virusului. Nu sunt disponibile inca rezultate privind eficienta sa impotriva formelor severe. Rezultatele unui al studiu date publicitatii luni, 8 februrie, indica o eficienta si mai scazuta de circa 10% a acestui vaccin fata de tulpina din Africa de Sud.Pe ultimele locuri in cursa mondiala a vaccinurilor, Africa de Sud, oficial tara cea mai afectata de coronavirus de pe continent cu peste 1,5 milioane de cazuri si mai mult de 46.000 de decese, a primit luni prima livrare de un milion de vaccinuri. O livrare de 500.000 de doze suplimentare este de asteptata in februarie.Este vorba in totalitate despre vaccinuri AstraZeneca/Oxford produse de Serum Institute of India. Primele doze erau destinate prioritar celor 1,2 milioane de lucratori din domeniul sanatatii."In urmatoarele patru saptamani, vom avea vaccinuri Johnson&Johnson si Pfizer", a dat asigurari Zweli Mkhize. Discutiile cu alte companii farmaceutice sunt, de asemenea, in desfasurare, in special cu Moderna si cu producatorul rus de vaccinuri Sputnik V, a adaugat el.Pe de alta parte, ministrul francez al Sanatatii s-a vaccinat luni chiar cu vaccinu l celor de la Astra/Zeneca.