Noi efecte adverse grave ale vaccinului Johnson&Johnson, analizate in SUA

Autoritatile de reglementare din domeniul sanatatii din SUA au solicitat saptamana trecuta suspendarea temporara a administrarii vaccinului J&J, din cauza informatiilor privind formarea unor cheaguri de sange la nivel cerebral, la sase femei cu varste de sub 50 de ani, intre cele aproximativ 7 milioane de persoane vaccinate cu acest ser in Statele Unite."Suntem incurajati ca nu a fost un numar coplesitor de cazuri, dar cautam si vedem ce se intampla", a declarat directorul Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), Rochelle Walensky, in cadrul unui briefing de presa sustinut luni.Administratia pentru Alimente si Medicamente din SUA monitorizeaza baza de date a guvernului SUA pentru rapoarte suplimentare despre efectele secundare, a adaugat ea.Walensky nu a furnizat niciun detaliu cu privire la natura efectelor secundare suplimentare.O comisie consultativa a CDC se reuneste vineri pentru a analiza datele despre efectele secundare severe si va face o recomandare daca Statele Unite ar trebui sa reia utilizarea vaccinului J&J.Expertii in sanatate publica anticipeaza reluarea vaccinarilor cu acest vaccin, dar numai dupa ce furnizorii de servicii de asistenta medicala primesc indrumari clare privind modul de recunoastere si tratare a cheagurilor de sange care pot aparea ca un efect secundar rar al vaccinului.