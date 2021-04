O noua transa de vaccin Pfizer/BioNTech soseste luni in tara

Potrivit sursei citate, transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra, vaccinurile fiind transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa.Astfel, procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti , cat si din tara, dozele fiind distribuite dupa cum urmeaza: Centrul National de Stocare Bucuresti - 187.200 doze; Centrul Regional Brasov - 64.350 doze; Cluj - 62.010 doze; Constanta - 50.310 doze; Craiova - 36.270 doze; Iasi - 52.650 doze; Timisoara - 58.500 doze.Pana in prezent, Romania a receptionat 3.374.729 doze de vaccin produse de compania Pfizer, iar 2.965.888 au fost deja utilizate pentru imunizarea populatiei.