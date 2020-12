Noua tulpina de coronavirus, tot mai raspandita in Europa. Epidemiolog roman: "Recomandarea este sa fie continuata supravegherea genomica"

Insula Madeira a suspendat zborurile cu Anglia

Vaccinul, eficient impotriva noii tulpini

Insula Madeira este printre ultimele care au identificat cazuri cu infectare cu noua tulpina de COVID-19, alaturandu-se astfel unor state precum Italia, Suedia, Spania, Japonia, Franta, Germania, Danemarca sau chiar Canada.La fel ca si in celelalte state, noua tulpina a patruns in Madeira prin intermediul unor persoane care au calatorit din Marea Britanie si erau purtatoare ale noii tulpini.Masura luata imediat de autoritati a fost aceea de a suspenda, pana la sfarsitul anului in curs, sosirile de pasageri din Regatul Unit, singurii care mai pot beneficia de aceasta facilitate fiind cetatenii portughezi sau persoanele care locuiesc in Portugalia."Aparitia acestei tulpini este in contextul readaptarii biologice a virusului SARS-COV-2. Intr-adevar, in cazul acestei tulpini, se apreciaza o acumulare de mai multe mutatii fata de tulpinile care au suferit mutatii, dar mai putine ca numar", a explicat pentru Ziare.com profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Potrivit acesteia, "in acest moment cercetarile de genomica sunt in desfasurare"."Deocamdata, recomandarea este sa se continue activitatile de supraveghere genomica si epidemiologica. In functie de rezultate, care sa releve caracteristicile tulpinilor circulante, autoritatile vor putea vedea si ce masuri suplimentare se impun", a completat profesorul Azoicai.Comitetul national de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 a transmis duminica faptul ca eficacitatea vaccinurilor impotriva noii tulpini descoperite in Marea Britanie, care este mai contagioasa, potrivit primelor informatii venite din partea specialistilor.Specialistii spun ca, daca in viitor vor fi mai multe mutatii ale virusului, atunci nu va fi reluat intregul proces de obtinere a unui vaccin, ci o adaptare a acestuia, sistem asemnator vaccinarii antigripale.CITESTE SI: