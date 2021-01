Agentia Europeana pentru Medicamente anunta ca nu exista legatura intre vaccinul Pfizer/BioNTech si decesele post-vaccinare

Doua vaccinuri, autorizate pana in prezent

Autoritatea europeana de reglementare in domeniul medicamentelor a precizat intr-un comunicat ca a examinat decesele inregistrate de la debutul campaniei de vaccinare, dintre care un numar de persoane varstnice, si ''a ajuns la concluzia ca datele nu arata o legatura intre vaccinarea cu Comirnaty si ca aceste cazuri nu ridica probleme de siguranta ''.In prima sa actualizare pe tema sigurantei vaccinului de la debutul in decembrie al campaniei de vaccinare in Uniunea Europeana , EMA a ajuns la concluzia ca datele ''sunt conforme cu profilul de securitate cunoscut al vaccinului si ca nu a fost identificat niciun alt nou efect secundar''.Semnalarile unor ocazionale reactii alergice grave nu depasesc ceea ce se descoperise deja referitor la acest ''efect secundar cunoscut'', a adaugat agentia cu sediul la Amsterdam.''Avantajele Comirnaty in preventia COVID-19 continua sa prevaleze asupra tuturor riscurilor si nu exista nicio schimbare de recomandare in ceea ce priveste utilizarea acestui vaccin'', a precizat EMA.Autoritatea europeana de reglementare a Uniunii Europene a autorizat pana in prezent doua vaccinuri , cel produs de Pfizer/BioNTech si vaccinul Moderna.Vineri urmeaza sa-si dea verdictul asupra unui al treilea vaccin, cel produs de AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford.Mai multe tari, printre care Norvegia, Danemarca, Finlanda, Islanda si Suedia, au semnalat decese in randul persoanelor carora le-a fost administrat vaccinul dezvoltate de compania Pfizer si laboratoarele germane BioNTech, fara sa fie stabilita nicio legatura directa cu vaccinul.In Norvegia, s-au inregistrat 33 de decese in randul unor persoane varstnice care au primit prima doza.Autoritatile de la Oslo au declarat in cursul acestei luni ca nu a fost stabilita o legatura cu vaccinul, recomandand cu toate acestea medicilor norvegieni sa tina cont de starea de sanatate a pacientilor mai fragili inainte de a decide administrarea.