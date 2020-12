Cate doze de vaccin anti-COVID vor intra saptamanal in Romania. Urmatoarea transa este asteptata pe 28 decembrie

"Se va sti cu doua zile inainte", a declarat medicul.Conform lui Gheorghita, in fiecare saptamana vor intra in Romania 140-150.000 de doze de vaccin anti-COVID.Sambata, 26 decembrie, cele 10.000 de doze de vaccin vor ajunge la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino", desemnat Centru national de stocare a vaccinurilor impotriva COVID-19.Ora aproximativa de sosire a vaccinurilor la Institutul Cantacuzino este 7.00.Vaccinarea incepe in data de 27 decembrie in toate cele 10 spitale de boli infectioase aflate in prima linie in lupta impotriva COVID-19.Evenimentul de vaccinare de la Institutul National de Boli Infectioase "Matei Bals" va incepe duminica, 27 decembrie, la ora 9.00.