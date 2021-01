Catedrala transformata in centru de vaccinare, in Anglia. De ce au luat autoritatile aceasta masura

De ce a fost aleasa catedrala pentru a fi transformata in centru de vaccinare

Transformarea lacasului de cult in centru de vaccinare a fost laudata chiar de arhiepiscopul de Canterbury, in contextul in care autoritatile vor sa imunizeze 15 milioane de britanici pana la mijlocul lunii viitoare, scrie Digi 24 Pana acum, peste trei milioane si jumatate de locuitori din regat au primit serul anti-COVID."Sfantul Chad a pus bazele acestui loc pentru a avea grija de oameni, adica exact ceea ce se intampla acum", spune unul dintre oamenii in varsta care s-au vaccinat aici."Eu sunt mai mult o persoana necredincioasa, nu prea merg la biserica ..." - spune o femeie amuzata oarecum ca acum poate sa spuna ca a fost si la biserica."Acest lucru ne face sa ne gandim la rolul pe care il are catedrala. Exista vechea notiune de sanctuar, sunt foarte multi oameni care vin aici doar ca sa jeleasca. De Craciun am aprins peste 200 de felinare in memoria oamenilor", povesteste pastorul Adrian Dorber."Nu am crezut niciodata ca va fi asa, e chiar minunat, sa stiti", spune o enoriasa."Este un spatiu urias care reprezinta un avantaj important pe o astfel de vreme si care da nastere unui spirit comunitar", este de parere o alta femeie.Deirdre Smouna, un reprezentant din reteaua locala de asistenta primara spune ca autoritatile si-au dat seama rapid cat de ideala este locatia catedralei.Cu siguranta nu este greu de gasit", a spus Deirdre Smouna."Dar, in afara de faptul ca este atat de simbolic pentru zona, are o parcare mare in apropiere, intrarea principala este plata, iar naosul este suficient de lung pentru a oferi distanta sociala".Sefii din domeniul sanatatii au spus ca pacientii au fost contactati direct de cabinetul lor de medicina generala si li s-au oferit intalniri, adaugand ca oamenii nu ar trebui sa-si sune medicul de familie pentru a cere o vaccinare sau doar sa se prezinte.