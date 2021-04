Functionari de la Organizatia Mondiala a Sanatatii s-au vaccinat impotriva COVID-19 intr-o comuna din Vrancea

Reprezentantii OMS in Romania au mers la cel mai mare centru de vaccinare din judet, care se afla in comuna Suraia , unde zilnic, pe cele patru fluxuri, se imunizeaza impotriva coronavirusului peste 500 de persoane care vin din tot judetul, dar si din tara.Tot aici erau programati la vaccinare si cei trei reprezentanti ai OMS, care si-au rezolvat cu aceasta ocazie si problema personala legata de administrarea serului care-i ajuta sa se mentina sanatosi."Am avut onoarea ca o echipa de specialisti din cadrul Organizatiei Mondiale a Sanatatii OMS World Health Organization Office for Romania sa se programeze pentru vaccin la centrul din localitatea noastra. Reprezentantii Organizatiei Mondiale a Sanatatii in Romania au vizitat centrul de vaccinare si s-au declarat multumiti de modul de organizare dar si de personalul medical calificat care isi desfasoara activitatea aici. Multumim pentru incredere! Impreuna putem reusi!", a transmis Maria Stroe, primarul comunei Suraia.De altfel, tot la Suraia s-a vaccinat recent si Andrei Caramitru, fiul actorului Ion Caramitru. "M-am vaccinat. Prima doza, Moderna. In Suraia, Vrancea - un sat prosper, care arata foarte bine. Cei de la centrul de vaccinare (o sala de sport foarte bine echipata) au fost exceptionali, le multumesc. Este o mare usurare. Stiinta si tehnologie de top top fratilor - asta e singura solutie ca sa iesim din situatia asta si sa fim sanatosi. Recomand 1000% sa va programati pe platforma daca nu ati facut-o deja", a scris Andrei Caramitru pe pagina de Facebook , care a precizat ca va reveni si pentru rapel.