O femeie de 73 de ani din Bacau a murit in aceeasi zi in care a primit prima doza a vaccinului anti-COVID. "Era cunoscuta cu multiple afectiuni cronice"

Potrivit Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea (CNCAV) , persoana a fost vaccinata impotriva COVID19 in cursul zilei, la Centrul de Vaccinare al Spitalului Judetean de Urgenta Bacau."In perioada de supraveghere post-vaccinala, persoana nu a prezentat modificari ale stariide sanatate. Dupa perioada de monitorizare, persoana a parasit centrul de vaccinare, faraalte acuze.Aceasta a fost ulterior transportata la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) a aceluiasi spital , unde a intrat in stop cardio-respirator si nu a raspuns la manevrele de resuscitare.Informatiile primite pana la acest moment sugereaza o suprapunere de evenimente faralegatura de cauzalitate cu vaccinarea, ceea ce incadreaza cazul in categoriaevenimentelor coincidente.Conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, evenimentul coincident este definit ca "evenimentul produs dupa vaccinare, care nu este provocat de vaccin sau de administrarea acestuia". La acest moment, cazul se afla in observatia DSP Bacau care va prezenta concluziile analizei", se arata in comunicatul CNCAV.