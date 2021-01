A doua amanare a persoanelor programate in a doua etapa. Vaccinarea persoanelor sub 65 de ani, amanata cu doua saptamani

Avand in vedere:

Reprogramarea, prin sms

Vaccinare amanata

"Incepand cu data de 28 ianuarie, 35.304 persoane care deservesc activitati esentiale programate la vaccinare in perioada 28 ianuarie-11 februarie sunt in curs de replanificare pentru administrarea primei doze.Programarea la vaccinare a acestor persoane s-a amanat cu 10 zile, incepand cu data de 8 februarie, in ordinea programarii initiale", a transmis Comitetul National pentru Coordonarea Activitatilor de Vaccinare impotriva COVID-19 (CNCAV.I. Diminuarea cantitatilor de vaccin livrate anterior de BioNTech Pfizer, precum si lipsa predictibilitatii privind transele de vaccin livrate de compania Moderna, pentru lunile februarie si martie. Precizam ca aceasta companie farmaceutica a anuntat, astazi, livrarea la data de 5 februarie, a 42.000 de doze (reducere de aproximativ 20%), insa a oferitasigurarea ca numarul acestora va fi suplimentat ulterior;II. Comunicatul EMA din 28 ianuarie privind modificarea Rezumatului Caracteristicilor Produsului (RCP) Comirnaty, respectiv clarificarea indicatiei de administrare a dozei de rapel la exact 21 de zile dupa administrarea primei doze.CNCAV ia ca masura de siguranta, pentru asigurarea administrarii rapelului la persoanele carora li s-a administrat doza 1,. Totodata, se va continua vaccinarea persoanelor din centrele rezidentiale si medico-sociale, a persoanelor dializate, imobilizate sau nedeplasabile si a celor fara adapost.Fiecare persoana va fi instiintata prin SMS cu privire la data si intervalul orar la care a fost reprogramata pentru vaccinare, va primi prin e-mail o noua recipisa si va regasi informatiile in sectiunea "Programarile mele" din contul realizat in platforma de programare. Totodata, noile date vor fi comunicate si telefonic.Facem precizarea ca aceasta situatie este una temporara, pana la data de 15 februarie.Astfel, ca organism interministerial cu rol de coordonare a Campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, CNCAV se preocupa sa asigure un mediu favorabil si sigur pentru desfasurarea in cele mai bune conditii a tuturor activitatilor de vaccinare.In acest moment, interesul fundamental de sanatate publica in Romania este reprezentat de vaccinarea, pe baza consimtamantului informat, a cat mai multor persoane, intr-un interval de timp cat mai scurt. CNCAV saluta interesul crescut al cetatenilor pentru vaccinare, interes relevat de datele privind numarul mare de persoane care s-au vaccinat efectiv si de persoane care s-au inscris pentru vaccinare.Coordonatorul campaniei de vaccinare in Romania, medicul militar Valeriu Gheroghita , a declarat marti, 26 ianuarie, ca, incepand cu 28 ianuarie, se amana cu zece zile o parte din programarile, pentru prima doza, a persoanelor din categoria personalului esential.Conform oficialului, vor fi reprogramate persoanele care deservesc domenii esentiale si care nu au peste 65 de ani sau nu sufera de boli cronice Concret, persoanele programate sa primeasca prima doza de vaccin anti-Covid intre 28 ianuarie si 11 februarie, care nu fac parte din categoriile exceptate si mentionate mai sus, vor fi amanate cu 10 zile.Pana in prezent, peste 530.000 de romani au fost vaccinati anti-COVID