Romania primeste inca 100.000 de doze de vaccin AstraZeneca. Centrele din Craiova si Timisoara primesc cele mai putine doze

Potrivit sursei citate, transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale terestra.Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare din cadrul Institutului "Cantacuzino" Astfel, procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti, cat si din tara, dozele fiind distribuite dupa cum urmeaza:* Centrul National de Stocare Bucuresti: 27.600 doze;* Centrul Regional de Depozitare Brasov: 12.600 doze;* Centrul Regional de Depozitare Cluj: 14.900 doze;* Centrul Regional de Depozitare Constanta: 11.500 doze;* Centrul Regional de Depozitare Craiova: 9.700 doze;* Centrul Regional de Depozitare Iasi: 16.000 doze;* Centrul Regional de Depozitare Timisoara: 10.900 doze.Pe 8 martie, in urma recomandarilor Grupului Stiintific si Medical din cadrul Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19, a Ministerului Sanatatii si a Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania, s-a luat decizia renuntarii la limita de varsta pentru administrarea vaccinului produs de compania AstraZeneca."Cu sprijinul Serviciului de Telecomunicatii Speciale, pe platforma electronica se pot realiza programari pentru vaccinarea cu serul AstraZeneca, ca urmare a eliminarii restrictiei de varsta. Vaccinul se adreseaza persoanelor cu varste de peste 18 de ani care, potrivit Strategiei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, fac parte din etapa a II-a, respectiv persoanele cu boli cronice si persoanele cu dizabilitati", se mai afirma in comunicatul de presa.