O noua transa de vaccin Moderna ajunge vineri in Romania. Lotul contine 106.800 de doze

"106.800 doze de vaccin Moderna vor ajunge vineri la Institutul National de Cercetare Dezvoltare Medico-Militara "Cantacuzino". Transportul este asigurat de firma producatoare, iar dozele de vaccin vor fi aduse in Bucuresti pe cale terestra. Dozele vor fi depozitate la Centrul National de Stocare, iar in perioada urmatoare vor fi distribuite in centrele regionale existente la nivel national", se arata intr-un comunicat de presa al CNCAV.Potrivit sursei citate, dozele vor fi distribuite astfel:Centrul National de Stocare Bucuresti - 32.600 doze,Centrul Regional de Depozitare Brasov - 5.600 doze,Centrul Regional de Depozitare Cluj -11.200 doze,Centrul Regional de Depozitare Constanta - 15.400 doze,Centrul Regional de Depozitare Craiova - 2.800 doze,Centrul Regional de Depozitare Iasi - 18.200 doze,Centrul Regional de Depozitare Timisoara - 21.000 doze.Intre timp, Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a recomandat joi " continuarea administrarii" vaccinului anti-COVID-19 produs de AstraZeneca , subliniind ca la ora actuala nimic nu demonstreaza riscul unei coagulari sanguine mai puternice (tromboze) in cazul persoanelor vaccinate cu acest ser, dupa ce Danemarca, Islanda si Norvegia au suspendat administrarea vaccinului AstraZeneca, iar Austria si Italia au retras temporar fiecare cate un lot din acest vaccin.