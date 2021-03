O noua transa de vaccin Pfizer BioNTech soseste luni in tara. Sunt peste 214.000 de doze

Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra, mai arata CNCAV, intr-un comunicat de presa.Vaccinurile sunt transportate in conditii optime de siguranta, in containere speciale, cu gheata carbonica si folie etansa.Astfel, conform sursei citate, procesul de vaccinare continua atat in centrele din Bucuresti , cat si din tara, dozele fiind distribuite, dupa cum urmeaza:- Centrul National de Stocare Bucuresti: 60.840 doze;- Centrul Regional de Depozitare Brasov: 24.570 doze;- Centrul Regional de Depozitare Cluj: 28.080 doze;- Centrul Regional de Depozitare Constanta: 24.570 doze;- Centrul Regional de Depozitare Craiova: 23.400 doze;- Centrul Regional de Depozitare Iasi: 28.080 doze;- Centrul Regional de Depozitare Timisoara: 24.570 doze.In centrele de vaccinare vor fi utilizate atat doze receptionate de Romania in transa curenta, cat si in transele anterioare, pe baza solicitarilor transmise la Centrul National si centrele regionale de depozitare, prin directiile de sanatate publica judetene si cea a municipiului Bucuresti.CNCAV reaminteste ca incepand cu data de 27 februarie, se pot programa la vaccinare cu serul Pfizer BioNTech, conform Strategiei nationale de vaccinare impotriva COVID-19, persoanele cu boli cronice, cu varste peste 65 de ani si persoanele cu dizabilitati.Sursa mentionata precizeaza ca modalitatile de programare la vaccinare sunt cele deja cunoscute, respectiv individual, prin apartinatori sau prin directiile de asistenta sociala de la nivelul primariilor, prin intermediul platformei electronice, a medicului de familie/curant, cat si prin call-center, la numarul unic 021.414.44.25 sau la numerele de suport destinate fiecarui judet in parte, disponibile pe platforma de informare: https://vaccinare-covid.gov.ro.Conform calendarului de livrare, urmatoarea transa de vaccin ar urma sa fie adusa in Romania luni, 08 martie, iar la acest moment se asteapta confirmarea oficiala in acest sens din partea firmei producatoare.In Romania, alocarea dozelor de vaccin se realizeaza conform calendarului de livrare pus la dispozitie de firma producatoare, sens in care, saptamanal, tara noastra primeste transele de vaccin necesare imunizarii populatiei. Pe masura ce noile transe ajung in Romania, aplicatia de programare se actualizeaza si permite continuarea procesului de programare pentru categoriile populationale aflate in etapa curenta.Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghita a anuntat ca pana pe data de 5 martie va fi vaccinata persoana cu numarul un milion in Romania , fiind depasite estimarile facute initial de autoritati care isi propusesera ca la finalul lui martie sa fie imunizate 1,2 milioane de persoane."In luna martie vom primi aproximativ 1,2 milioane de doze de la compania Biontech/Pfizer, urmeaza sa mai primim 230.000 de doze de la compania Moderna care vor fi distribuite in doua transe, respectiv aproximativ 1,2 milioane de doze de la compania AstraZeneca. (...) Dozele de la pfizer si moderna sunt rezervate, toate locurile disponibile sunt ocupate pana pe data de 17 aprilie. Dozele sunt alocate si vom deschide noi locuri de vaccinare pentru AstraZeneca", a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare, duminica seara la Antena 3.