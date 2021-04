In ce masura mai pot transmite oamenii vaccinati noul coronavirus. "Vaccinul face ca replicarea virusului sa fie mai mica decat la o persoana nevaccinata""

In ce masura pot sa transmita oamenii vaccinati virusul?

Vaccinul s-a dovedit a avea o eficienta de 95.8% in prevenirea infectarii cu noul coronavirus la doua saptamani dupa inocularea celei de-a doua doze, o eficienta de 99.2% in prevenirea formelor severe si de 98.9% in prevenirea decesului.Campania de vaccinare a continuat sa inainteze accelerat de atunci, astfel ca Israelul a renuntat la obligativitatea purtarii mastii in aer liber dupa ce peste 60% din populatia tarii a primit ambele doze Pfizer. Medicul Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina, sustine ca exista o probabilitate de transmitere in cazul acestei categorii, insa foarte mica. Acesta puncteaza ca vaccinarea scade acest risc si explica mecanismul."Diferenta intre o persoana vaccinata si una nevaccinata cand intra in contact cu virusul este ca vaccinul face ca replicarea virusului si productia lui sa fie mai mica decat la o persoana nevaccinata. Deci cantitatea de virus care se produce in felul asta e mai mica si se transmite mai putin, adica e mai putin infectioasa persoana respective", explica Marius Geanta.Medicul atrage atentia asupra faptului ca o persoana asimptomatica, dar nevaccinata, are un risc mai mare de a transmite virusul."Chiar daca sunt asimptomatici, pot sa transmita virusul. Cantitatea de virus e mai mare decat la o persoana vaccinata", spune Marius Geanta.In plus, medicul adauga si ca o persoana vaccinata, care ia virusul, va iesi in continuare pozitiva la testul pentru detectarea COVID-19.