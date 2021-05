Cat de etica este recompensarea celor care se vaccineaza. "Beneficiile trebuie sa tinteasca nevoile oamenilor"

Campanii si strategii tintite

Paralela cu donarea de sange

Un maraton al vaccinarii anti-COVID va avea loc in perioada 21-23 mai la Teatrul National din Caracal. Ca sa incurajeze participarea, primaria organizeaza o tombola cu premii constand in bilete la un spectacol sustinut de actorul Horatiu Malaele.Editura Curtea Veche a oferit o carte celor care s-au vaccinat pana la 16 mai.In alte state se recurge chiar la oferirea unor sume de bani. Statul Virginia de Vest, din SUA, a anuntat la sfarsitul lunii aprilie ca o sa ofere 100 de dolari tuturor tinerilor cu varsta cuprinsa intre 16 si 35 de ani care se vaccineaza contra COVID-19.Medicul Marius Geanta, co-fondatorul Centrului pentru Inovatie in Medicina, sustine ca suntem intr-o etapa in care astfel de strategii ar putea sa functioneze. Acesta explica ca, la inceput, cand primele vaccinuri primeau autorizatie, oamenii erau mai degraba preocupati de eficacitatea si siguranta vaccinurilor si nu de eventuale recompense.Totusi, spune el, acum exista deja milioane de oameni vaccinati, astfel ca abordarea campaniilor de vaccinare se poate diversifica."Avem doua paliere foarte clare, palierul sigurantei si cel al eficacitatii vaccinurilor. Acestea erau cele doua ingrijorari ale oamenilor in urma cu jumatate de an, cand erau autorizate primele vaccinuri si se initiau primele campanii de vaccinare.In acel context era complicat sa te gandesti la modalitati prin care sa cresti disponibilitatea oamenilor de a se vaccina, dar acum vorbim de o cu totul alta realitate, sute de oameni vaccinati", explica Marius Geanta.Medicul mai explica ca oamenii care si-au dorit de la bun inceput s-au vaccinat deja si ca mesajele trebuie sa ajunga si la alte categorii, cum ar fi cei care inca asteapta mai multe informatii sau date, care sunt ezitanti, sau chiar care sunt impotriva vaccinarii contra COVID-19.Marius Geanta puncteaza faptul ca vaccinarea trebuie sa ramana o decizie individuala si ca nu crede in obligativitatea acesteia. Totusi, atrage atentia asupra faptului ca beneficiile sunt mari."Cei care s-au vaccinat nu vor face forme grave de boala, nu vor avea nevoie de internare si se va evita decesul", adauga Marius Geanta.El include in aceeasi categorie si maratoanele de vaccinare, care raspund nevoilor anumitor categorii de oameni, cum ar fi apartenenta la un grup."In etapa in care suntem acum, maratoanele au cumva acelasi rol. Pe langa aspectul medical si disponibilitatea non-stop a vaccinurilor timp de cateva zile, au rolul de a cataliza grupuri mari de oameni, oferind apartenenta la grup celor care se vaccineaza", explica Marius Geanta.Marius Geanta adauga ca aceste campanii de vaccinare trebuie sa tinteasca nevoile oamenilor ca sa fie eficiente si sustine ca sunt multi factori care trebuie sa fie luati in considerare, nu doar separarea urban- rural "Aceste beneficii colaterale ale vaccinarii trebuie sa tinteasca nevoile oamenilor. Trebuie sa mergem mai departe de separarea urban-rural. Evaluarea disponibilitatii de vaccinare, barierele pe care le exprima oamenii, atitudinile, perceptiile, elementele culturale, factorii religiosi, influencerii pentru fiecare persoana din mediile acestea, toti acestia sunt factori care trebuie sa fie luati in calcul in momentul in care sunt lansate astfel de initiative de motivare", spune Marius Geanta.El mai precizeaza ca aceste grupuri pot sa difere de la un teritoriu la altul, ca pot avea temeri rationale sau irationale, corelate cu anumiti factori locali de influenta.Au existat mai multe proiecte privind stimularea financiara a celor care doneaza sange. Cel mai recent este cel demarat de Gabriela Firea , in 2020, care prevedea ca oamenii vindecati de COVID-19 ce doneaza sange si plasma sa primeasca 1.000 de euro.Atat in Romania, cat si la nivelul Uniunii Europene, stimularea financiara a celor ce doneaza sange este ilegala. Nicusor Dan , actualul primar al Municipiului Bucuresti , a atacat atunci proiectul Gabrielei Firea."In primul rand, acele proiecte care sunt ilegale vor inceta. Proiectul privind stimulentul pentru donarea de plasma este ilegal, pentru ca si in Romania, si in Uniunea Europeana, sa-i stimulezi financiar pe cei care doneaza sange este ilegal.De ce este aceasta politica? Pentru ca incurajezi astfel oameni care nu sunt neaparat sinceri si pot sa-i puna in pericol pe cei carora le doneaza sange. Din acest motiv, acest program va fi stopat si bineinteles vom incerca sa stimulam oamenii sa doneze gratuit sange, plasma pentru vindecarea altor oameni", a declarat Nicusor Dan anul trecut.Intrebat daca stimularea oamenilor de a se vaccina nu intra in aceeasi categorie cu situatia donarii sangelui, Marius Geanta a raspuns ca se aseamana in privinta actului medical, dar ca sunt doua lucruri diferite."Seamana si nu prea. Seamana din perspectiva gestului medical, dar nu seamana din perspectiva amenintarii de sanatate publica. Pandemia este o problema majora de sanatate publica.De exemplu, pentru vaccinarea antigripala nu se dau genul acesta de stimulente, si nici macar pentru vaccinarea copiilor cu vaccinurile din schema obligatorie", concluzioneaza Marius Geanta.